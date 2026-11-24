Tra grandi ritorni, giovani talenti e possibili sorprese, cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale dell’11 dicembre su Rai Uno

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Ultime ore per presentare i brani in vista del Festival di Sanremo 2027. Oggi, martedì 24 novembre, scade il termine per sottoporre le canzoni alla direzione artistica. Per Stefano De Martino si apre così la fase decisiva della selezione degli artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston per la 77esima edizione della kermesse.

L’annuncio ufficiale è previsto venerdì 11 dicembre, in diretta su Rai 1 durante Sarà Sanremo, la serata dedicata alle Nuove Proposte. Nel frattempo, si moltiplicano le indiscrezioni sui possibili protagonisti della gara.

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De Martino, ultimi dubbi sul cast

Dopo aver ascoltato oltre 200 brani, il direttore artistico ha ristretto la selezione a una trentina di candidati. Stando alle sue recenti dichiarazioni nel podcast Pezzi Dentro la Musica, circa 20 o 21 artisti sarebbero già stati individuati, mentre resterebbero da assegnare gli ultimi posti. Il conduttore napoletano ha inoltre spiegato di aver già informato i cantanti scelti, per consentire loro di organizzarsi in vista dell’annuncio.

Tra i nomi più ricorrenti nelle indiscrezioni figurano Emma, Gaia e i Jalisse, indicati da Gabriele Parpiglia. Proprio il duo, interpellato dal Corriere del Veneto, ha commentato le voci sul possibile ritorno all’Ariston: «Noi non sappiamo assolutamente nulla, nulla, nulla. Stiamo solamente leggendo». Una risposta che non conferma la partecipazione.

Sanremo 2027, spazio anche agli indipendenti

Secondo Il Messaggero, tra i possibili concorrenti ci sarebbero anche Lumiero, i Nu Genea e i Fast Animals and Slow Kids. Nomi che si inserirebbero nella linea artistica delineata da De Martino, intenzionato a dare visibilità anche a realtà indipendenti e a interpreti meno conosciuti dal grande pubblico.

All Music Italia ha invece elaborato una previsione più ampia, individuando trenta possibili candidati e ipotizzando quali potrebbero superare l’ultima selezione.

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La possibile lista dei 23 Big

Secondo il portale musicale, questi sono gli artisti che potrebbero conquistare un posto nella categoria dei Big: 22simba, Alfa, Annalisa, California, Centomilacarie, Coez, Emma, Fresh Mula, Gaia, Ghali, Irama, Jalisse, Loredana Bertè, Lumiero, Mille, Rose Villain, Salmo, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Tananai, The Kolors e Venerus.

Resterebbero fuori, secondo la stessa previsione, Ariete, Frah Quintale, Fast Animals and Slow Kids, Shiva, Topo Nero Rock, Emma Nolde e Paola Turci. Ai 23 Big si aggiungerà il vincitore della categoria dei Giovani.

Tra grandi ritorni e possibili sorprese

Il cast ipotizzato mescola generazioni e linguaggi musicali differenti: dalla lunga carriera di Loredana Bertè al pop di Annalisa e Irama, fino al rap di Salmo e alle sonorità di Venerus. Particolare curiosità suscita l’eventuale ritorno dei Jalisse, vincitori del Festival nel 1997.

Resta aperta la questione del grande nome a sorpresa. Tra gli artisti accostati alla kermesse c’è stato anche Tiziano Ferro, che nei mesi scorsi aveva manifestato apertura a una possibile partecipazione in gara. Secondo le indiscrezioni riportate da Biccy, tuttavia, il cantante avrebbe declinato l’invito.