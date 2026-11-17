Pubblicità

Manca sempre meno alla 77esima edizione del Festival di Sanremo, in programma nella settimana del 16 febbraio su Rai 1. Alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà Stefano De Martino, impegnato nella definizione degli ultimi dettagli della manifestazione.

Secondo le anticipazioni riportate, il PrimaFestival sarà affidato ai The Jackal, mentre la Gialappa’s Band condurrà il ControFestival, indicato come il nuovo appuntamento al posto del DopoFestival. I nomi dei 23 Big in gara dovrebbero essere annunciati l’11 dicembre, durante la finale di Sanremo Giovani.

Pubblicità

Pubblicità

Il no ad Arisa e la selezione dei cantanti

Durante l’incontro “Aspettando Sanremo”, organizzato nell’ambito della Milano Music Week alla Fabbrica del Vapore, Stefano De Martino ha spiegato di avere già comunicato alcuni rifiuti agli artisti che avevano presentato una proposta. Tra questi figura Arisa, che aveva confermato la mancata selezione.

«Ad alcuni ho già detto di no, perché mi sembrava irrispettoso tenerli bloccati. Le discografiche hanno dei calendari che organizzano in base all’eventuale partecipazione a Sanremo. Su alcune persone, come Arisa, che pensavo non avesse il pezzo giusto, anche rispetto all’anno scorso, ho pensato di liberarla per dedicarsi magari ad altri progetti. Poi, chiaramente, ci sono ancora proposte in stand-by, che mi riservo di valutare in questi ultimi giorni. Con 30 artisti si può accontentare tutti, con 23 devo pensare di accontentare solo il pubblico».

«Sarà un Festival punk»: spazio agli emergenti

Il conduttore ha anticipato anche l’impostazione musicale della prossima edizione, promettendo spazio ad artisti meno conosciuti e a brani capaci di parlare a un pubblico trasversale.

«C’è una bella fetta di emergenti, sarà un festival punk. Ci saranno nomi meno conosciuti, ma vi assicuro che avranno un grande brano. Questo non significa voler acchiappare il pubblico giovane, vuol dire fare una cosa contemporanea che possa parlare a tutti. Noi non abbiamo paura degli spoiler, fuori da qua c’è un’Italia fatta di province che non sono collegate perennemente ai social. Mi piacerebbe tenere nascosti due o tre nomi che arriveranno di nascosto a Sanremo l’11 dicembre. Ma se così non fosse, nessun problema. Non mi adiro e non mi rovino le giornate per gli spoiler».

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Niente co-conduttori fissi: ospiti diversi ogni sera

Un’altra novità riguarda la conduzione: anziché prevedere un co-conduttore o una co-conduttrice per ciascuna serata, Stefano De Martino vorrebbe alternare più ospiti sul palco del Teatro Ariston. Confermata, nelle sue parole, anche la sigla storica di Pippo Caruso.

«La sigla del Festival quest’anno sarà quella di Pippo Caruso, che tutti voi conoscete. Non vi volevo vincolare alla figura del co-conduttore, a quella persona che battezza quella sera e quindi avere cinque nomi, ma mi intriga avere una serie di ospiti che passano nel corso delle serate, quindi avere al posto della co-conduttrice del martedì due o tre nomi che si alternano e mi aiutano nella conduzione per fare dei colori diversi alle serate».