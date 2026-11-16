Sanremo 2027, svelati i 15 vincitori di Area Sanremo: tutti i nomi in corsa per un posto tra i Big

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La corsa verso il Festival di Sanremo 2027 entra nel vivo con la selezione dei 15 artisti di Area Sanremo. Tra i nomi che proseguiranno il percorso spicca EroCaddeo, già noto al pubblico per la partecipazione a X Factor. Il nuovo meccanismo prevede che un solo giovane conquisti un posto nella gara principale del Festival.

L’annuncio al Palafiori e le novità della selezione

La cerimonia si è svolta domenica 15 novembre 2026 al Palafiori di Sanremo. A comunicare i risultati ai 60 artisti giunti alla fase conclusiva è stato lo speaker Maurilio Giordana. I 15 selezionati potranno ora proseguire il percorso verso il Teatro Ariston.

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Secondo il meccanismo descritto per l’edizione 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio, il Festival comprenderà un’unica gara con 24 Big: 23 individuati dalla direzione artistica e uno proveniente dal percorso dei giovani, sotto la guida di Stefano De Martino.

Da Area Sanremo a Sarà Sanremo: come funziona

I 15 artisti di Area Sanremo si aggiungeranno ai 15 già selezionati per Sanremo Giovani. Una commissione musicale individuerà sei superfinalisti, tre per ciascun percorso. La scelta definitiva è prevista per l’11 dicembre, durante Sarà Sanremo, quando sarà assegnato l’ultimo posto disponibile tra i Big.

La commissione indicata comprende Stefano De Martino, Noemi, Fabio Volo, Ema Stokholma, Carlo Pastore, Pino Perris e Claudio Fasulo.

EroCaddeo e Sofia Sole tra i volti già conosciuti

Tra i selezionati figura EroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, che ha partecipato a X Factor 2025 e si è fatto notare con il brano “Punto”. Presente anche Sofia Sole, già apparsa a The Voice of Italy nel team di Gigi D’Alessio e successivamente a X Factor.

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Area Sanremo 2026: i 15 artisti selezionati

· Bluesy

· Bush

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· Clarice

· Equarantacinque

· EroCaddeo

· Frero

· Gabriele Esposito

· Kimono

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· Lens

· Lysa

· Nashley

· Nausica e l’inganno

· Nox

· Primogenito

· Sofia Sole