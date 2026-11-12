FantaSanremo 2027, al via il TotoFestival: tutte le novità e il ritorno dei cambi di formazione

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Il cast del Festival di Sanremo 2027 non è ancora stato annunciato, ma il FantaSanremo è già pronto a scaldare i motori. Da lunedì 16 novembre torna il TotoFestival, il gioco-pronostico che invita gli appassionati a indovinare i cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston. A illustrare le prime novità all’Adnkronos è Giacomo Piccinini, tra i fondatori del fenomeno nato nel 2020.

TotoFestival: come indovinare i Big in gara

La sfida si svolgerà direttamente nell’app del FantaSanremo. Ogni fantallenatore dovrà indicare cinque artisti che ritiene parteciperanno al Festival. Per ogni nome indovinato si otterranno 20 punti, mentre una previsione parzialmente corretta varrà 10 punti: per esempio, se si indica un duo e viene selezionato soltanto uno dei due componenti.

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Nessun premio materiale per chi vince. «Non si vince niente, nemmeno la gloria eterna», scherza Piccinini: soltanto la soddisfazione di poter dire «io l’avevo detto». Le giocate resteranno aperte fino a pochi istanti prima dell’annuncio ufficiale del cast.

Torna il cambio di formazione ogni giorno

Una delle novità più attese del FantaSanremo 2027 è il ritorno del cambio di formazione giornaliero. Secondo le anticipazioni, il regolamento del Festival prevede che tutti i 24 artisti in gara si esibiscano ogni sera: una scelta che consentirà ai fantallenatori di modificare quotidianamente il proprio schieramento.

La squadra sarà composta da sette cantanti, cinque titolari e due riserve. Da mercoledì mattina sarà possibile alternare titolari e panchinari e scegliere un nuovo capitano. «L’anno scorso il fatto di non poter cambiare la formazione nelle prime serate aveva scatenato l’inferno», ricorda Giacomo Piccinini, spiegando che il limite dipendeva dall’esibizione di metà cast in alcune serate.

Bonus speciali, meme e omaggi ai protagonisti di Sanremo

Il team sta preparando bonus dedicati alle serate speciali, tra cui quella delle Cover e quella dell’Eurovision. I punteggi saranno definiti dopo la comunicazione dei partecipanti e degli eventuali ospiti dei duetti. Sono già previsti omaggi a Pippo Baudo e al maestro Beppe Vessicchio.

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Spazio anche ai meme dell’ultima edizione, con riferimenti a Tony Pitoni, Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci. Confermati inoltre i bonus e i malus giornalieri segreti, che saranno svelati alle 20 di ciascuna serata.

The Jackal e Gialappa’s Band tra i possibili bonus

L’attenzione degli organizzatori si concentra anche sui programmi che accompagneranno il Festival: i The Jackal al PrimaFestival e la Gialappa’s Band al ControFestival, presentato come il nuovo DopoFestival. Giacomo Piccinini anticipa bonus ispirati alle gag dei Gialappi, alle incursioni sul palco di Fru e al celebre Divano.

Quando sarà annunciato il cast di Sanremo 2027?

Il regolamento consentirebbe di svelare i nomi dei Campioni a partire dal 29 novembre, secondo la consuetudine dell’annuncio al Tg1. Le indiscrezioni, tuttavia, indicano un’altra possibilità: Stefano De Martino potrebbe presentare tutti e 24 gli artisti durante la prima serata di «Sarà Sanremo», in programma l’11 dicembre su Rai 1.

In attesa della conferma ufficiale, la prima sfida per gli appassionati è fissata per lunedì 16 novembre, quando si aprirà il TotoFestival.