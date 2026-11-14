Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia la data in cui svelerà i 23 Big in gara

Pubblicità

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo, in programma a febbraio su Rai 1, che vedrà alla conduzione Stefano De Martino. Il presentatore è già al lavoro per organizzare le cinque serate della kermesse e imprimere la propria cifra stilistica, senza rinunciare alla tradizione.

PrimaFestival e ControFestival: le novità della conduzione

Tra le novità annunciate figurano The Jackal alla guida del PrimaFestival e la Gialappa’s per il programma che prenderà il nome di ControFestival, al posto del tradizionale DopoFestival.

Pubblicità

Pubblicità

L’attesa per i cantanti in gara

L’attenzione del pubblico è però rivolta soprattutto ai Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston. Al momento, secondo le informazioni diffuse, non sono ancora stati ufficializzati i nomi. Arisa ha raccontato di aver proposto un brano al conduttore e direttore artistico, ricevendo una risposta negativa.

L’annuncio l’11 dicembre durante “Sarà Sanremo”

I nomi dei 23 Big dovrebbero essere annunciati l’11 dicembre, in occasione della finale di Sanremo Giovani, durante la serata “Sarà Sanremo” condotta da Stefano De Martino e Mariasole Pollio. Nella stessa occasione si sfideranno sei giovani artisti: il vincitore, secondo quanto annunciato, conquisterà il ventiquattresimo posto tra i concorrenti del Festival.

Nel messaggio pubblicato sui profili social Rai, i conduttori hanno anticipato: «Se vuoi ti dico tutti i nomi dei cantanti in gara, ma l’11 dicembre a Sarà Sanremo. Fino a quel momento i nomi che leggerai in giro saranno solo ipotesi».

E hanno aggiunto: «Quella sera ci sarà anche la sfida tra i sei giovani in gara. Il vincitore sarà il 24esimo tra i Big in gara al Festival».