Sanremo 2027, De Martino punta su 24 Big: tra i possibili nomi Noemi e The Kolors

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È iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti musicali più attesi dagli italiani: il Festival di Sanremo 2027. La kermesse, in programma dal 16 al 20 febbraio, vedrà Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Il passaggio di testimone, avvenuto durante la serata finale della scorsa edizione, da parte di Carlo Conti ha avuto subito un grande successo. Il conduttore napoletano, difatti, già apprezzato dal pubblico Rai, ha destato grande curiosità e aspettative.

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Il percorso di De Martino, da Amici a Sanremo

Nato e cresciuto a Torre Annunziata, la carriera di De Martino prende il via nel 2009, quando partecipa come ballerino alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante non sia risultato vincitore del programma, venendo eliminato in semifinale, il talento e la determinazione gli permettono di ottenere un contratto con la prestigiosa compagnia internazionale Complexions Contemporary Ballet.

Nel 2010 torna nel talent show come ballerino professionista, iniziando un percorso che lo porterà a conoscere la sua ex moglie, Belèn Rodriguez, e gradualmente, anche ad affermarsi nel mondo della conduzione televisiva.

La svolta decisiva arriva, infatti, nel 2019 quando la Rai gli affida la conduzione di Made in Sud su Rai 2. Seguono programmi di successo come Stasera tutto è possibile e Bar Stella, quest'ultimo ideato e condotto dallo stesso De Martino, che si ispira al reale bar posseduto dalla famiglia nella città oplontina.

Successivamente, nel 2024 arriva un'altra importante occasione: raccogliere l'eredità di Amadeus alla guida di Affari Tuoi su Rai 1. Grazie alla sua conduzione, caratterizzata da una crescente versatilità, il programma conquista ben presto ascolti elevatissimi, superando in diverse occasioni i 6 milioni di telespettatori e consolidando la popolarità del conduttore napoletano.

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Un percorso di crescita professionale che culmina con la scelta di affidargli la conduzione e la direzione artistica di uno dei palcoscenici più prestigiosi della televisione italiana.

Sanremo 2027, tutte le novità del regolamento firmato da Stefano De Martino

Il nuovo regolamento, firmato da Stefano De Martino introduce importanti novità rispetto alle precedenti edizioni, con l'obiettivo di rendere lo spettacolo più dinamico, valorizzare le esibizioni dal vivo e dare maggiore spazio alla creatività degli artisti.

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Tra le principali novità figura il divieto di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa nella realizzazione dei brani, mentre resterà consentito l'autotune. Anche il numero dei concorrenti subirà una riduzione: saranno 24 i Big in gara, senza una categoria autonoma dedicata alle Nuove Proposte. Soltanto il vincitore di Sanremo Giovani, dunque, potrà accedere alla competizione principale.

Cambiano le serate e le modalità di voto

Tutti i cantanti si esibiranno nelle prime due serate, mentre giovedì 18 febbraio sarà dedicato alle cover e ai duetti. Venerdì 19 debutterà, invece, la Serata Performance, durante la quale gli artisti proporranno una nuova interpretazione del proprio brano. La serata contribuirà anche alla scelta del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest 2027, con il coinvolgimento di una giuria internazionale.

La finalissima di sabato 20 febbraio vedrà sfidarsi, infine, cinque superfinalisti, anziché tre. Tra le novità anche la possibilità per il pubblico di votare online attraverso l’app di RaiPlay, oltre al tradizionale televoto telefonico.

The Jackal al PrimaFestival e la Gialappa's Band al ControFestival

Tra le novità introdotte dal direttore artistico ci sono anche importanti cambiamenti nei programmi che accompagneranno il Festival. Il PrimaFestival sarà affidato ai compaesani The Jackal, con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone, che intratterranno il pubblico prima dell'inizio delle serate con la loro comicità e ironia.

Addio, invece, al tradizionale DopoFestival, che lascerà spazio al ControFestival, condotto dalla Gialappa's Band. Marco Santin e Giorgio Gherarducci commenteranno, infatti, con il loro stile irriverente le esibizioni, i look e i retroscena dell'Ariston al termine delle prime quattro serate. Resta ancora, tuttavia, da svelare il nome della figura che li affiancherà alla conduzione.

Cresce l'attesa per i Big in gara: impazza il toto-nomi

Manca ormai poco all'annuncio ufficiale dei cantanti in gara a Sanremo 2027, previsto per la fine di novembre, dopo la scadenza del 23 novembre fissata per la presentazione dei brani. Intanto, cresce la curiosità sui 23 Big che saranno selezionati da Stefano De Martino, con indiscrezioni che lasciano immaginare un Festival caratterizzato da una forte presenza di artisti della nuova generazione e protagonisti del pop contemporaneo.

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Il toto-nomi, ormai, si fa sempre più acceso, alimentato anche dalle recenti ospitate musicali ad Affari Tuoi, dove De Martino ha accolto artisti come Stash dei The Kolors, Gaia, Noemi e Serena Brancale, facendo crescere le indiscrezioni su una loro possibile partecipazione al Festival.

Tra i nomi più chiacchierati figurano, inoltre, anche Annalisa, Emma Marrone, Ghali, Irama e Tananai, ai quali si aggiungono Geolier e Mahmood, due artisti particolarmente apprezzati dal pubblico più giovane. Non mancano le ipotesi legate al cantautorato e alla scena urban, con Nada, Madame e Tedua, mentre tra i possibili debutti circolano i nomi di Sarah Toscano, Emma Nolde e Centomilacarie.

Non resta, dunque, che attendere la fine di novembre per conoscere i nomi ufficiali degli artisti che, con le loro canzoni, faranno da colonna sonora alla “settimana santa” degli italiani.

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