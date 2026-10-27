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Sanremo Giovani 2026, scelti i 15 finalisti: tanti volti noti di Amici e X Factor
Da 60 semifinalisti a 15 artisti ancora in gara. Sanremo Giovani 2026 entra nella fase decisiva con la selezione dei concorrenti che proseguiranno il percorso verso la finalissima di dicembre. A scegliere i nomi è stata la commissione musicale presieduta da Stefano De Martino, di cui fanno parte anche Claudio Fasulo, Fabio Volo, Pino Perris, Ema Stokholma, Noemi e Carlo Pastore.
Tra i selezionati ci sono artisti già familiari al pubblico televisivo: Lea Gavino, nota anche come attrice, Selma, nel cast di Tale e Quale Show, Les Votives e rob, passati da X Factor, oltre ad Albe, Plasma e Petit, provenienti da Amici.
I 15 finalisti e le canzoni in gara
Albe – “Vuoi o Non Vuoi”
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Basim – “Distanza”
Dubrazil – “Por Favor”
Florinda – “Senza ‘e Te”Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Frambo – “Non Disturbare”
Gallas – “Fermo”
Lea Gavino – “L’Ennesima Canzone”
Les Votives – “Non Importa”
Neartica – “Foto Mossa”
Occhi – “La Guerra dei Bottoni”
Petit – “Sei Tu”
Plasma – “Energia Meccanica”
rob – “Non Imparo Mai”
Santamarea – “Tutto Questo Mare Dentro”
Selma – “Io Sognerò”
Il percorso verso Sarà Sanremo
A metà del prossimo mese ai 15 selezionati si aggiungeranno altri 15 artisti provenienti da Area Sanremo. Tra i 30 concorrenti complessivi, la commissione sceglierà sei nomi, tre per ciascun percorso, che accederanno alla finalissima televisiva Sarà Sanremo, prevista a dicembre su Rai 1. Secondo il percorso annunciato, il vincitore conquisterà un posto tra i Big del Festival di Sanremo 2027.
Le parole di Stefano De Martino
Commentando le prime audizioni dal vivo, Stefano De Martino ha dichiarato, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa Rai: “Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani”.
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