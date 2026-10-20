Sanremo Giovani, svelati i 60 artisti in gara: tanti ex Amici e X Factor

In attesa di conoscere i Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, la Rai ha annunciato i 60 artisti ammessi alle audizioni di Sanremo Giovani 2026. La Commissione Musicale, guidata da Stefano De Martino e composta da Claudio Fasulo, Fabio Volo, Pino Perris, Carlo Pastore, Noemi ed Ema Stokholma, ha completato la prima selezione, individuando i giovani talenti che si esibiranno dal vivo nella Sala A di via Asiago, a Roma. Tra i concorrenti figurano diversi volti già conosciuti dal pubblico televisivo, soprattutto grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e X Factor.

Presenza femminile da record e selezioni verso la finale

Una delle novità più significative riguarda la crescente presenza femminile. Dei 60 artisti selezionati, 55 sono solisti, di cui 24 donne e 31 uomini, mentre cinque sono gruppi musicali. Una distribuzione che, secondo la Rai, segna un importante passo avanti verso una maggiore parità di genere. Anche la provenienza geografica testimonia una partecipazione diffusa sul territorio nazionale. Le audizioni porteranno a una prima selezione di 30 concorrenti, mentre soltanto sei accederanno alla finale, prevista per venerdì 11 dicembre su Rai 1. Il vincitore assoluto avrà la possibilità di partecipare al Festival insieme ai Big.

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Da Amici a X Factor: i concorrenti già conosciuti dal pubblico

Tra i nomi più riconoscibili spicca Emma Muscat, ex concorrente di Amici 17 e rappresentante di Malta all’Eurovision Song Contest 2022. Dal talent di Maria De Filippi arrivano anche Albe, protagonista della ventunesima edizione, Petit, concorrente di Amici 23, e Jacopo Sol, che ha partecipato ad Amici 24. Per quanto riguarda X Factor, figurano i Les Votives, band milanese seconda classificata nell’edizione 2024, e SANTI, concorrente del programma nel 2020. Tra gli ammessi anche Lea Gavino, attrice conosciuta per SKAM Italia, e Lorenzo Giovanniello, in arte Seltsam, già protagonista della precedente edizione di Sanremo Giovani con il brano Scusa Mamma.

L’elenco completo dei 60 artisti e delle canzoni