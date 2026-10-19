Sanremo 2027, Stefano De Martino ha scelto: ecco chi condurrà il PrimaFestival

Prende forma il Festival di Sanremo 2027, che vedrà Stefano De Martino nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Tra le prime indiscrezioni sulla prossima edizione della kermesse musicale spunta il nome dei The Jackal, il collettivo comico napoletano che sarebbe pronto a prendere le redini del PrimaFestival, lo spazio televisivo in onda su Rai 1 subito dopo il Tg1.

A rivelarlo in esclusiva è il settimanale Chi, secondo cui la trattativa con la Rai sarebbe ormai in fase avanzata. Per ufficializzare l’accordo mancherebbe soltanto la firma.

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I The Jackal e il legame con il Festival di Sanremo

Per i quattro componenti del gruppo, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Fru e Aurora Leone, non si tratterebbe di un debutto assoluto nell’universo sanremese.

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Nel 2022 Ciro Priello ha già condotto il PrimaFestival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Nel 2025 Fru ha fatto un’incursione sul palco dell’Ariston nelle vesti di ballerino durante l’esibizione dei The Kolors, mentre nel 2026 Aurora Leone ha affiancato Nicola Savino alla conduzione del DopoFestival.

L’amicizia con Stefano De Martino

A favorire la possibile collaborazione sarebbe anche il rapporto di amicizia che lega Stefano De Martino ai The Jackal.

Fabio Balsamo ha recentemente ricordato il legame con il conduttore napoletano, che proprio durante una diretta Instagram con il gruppo aveva commentato, pochi minuti dopo l’annuncio ufficiale, la notizia della sua nomina alla guida di Sanremo 2027.

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Un’amicizia consolidata anche attraverso le numerose partecipazioni dei quattro comici a Stasera tutto è possibile, il programma televisivo condotto da De Martino.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, il PrimaFestival 2027 potrebbe dunque parlare napoletano, con la comicità e l’ironia dei The Jackal ad accompagnare il pubblico verso le serate dell’Ariston.