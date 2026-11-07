GF Vip, scatta il bacio tra Megan e Varsi: la confessione a Danto sulle notti “bollenti”

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Tra Megan Ria e Alessandro Varsi sembra essere nata una nuova intesa nella Casa del Grande Fratello Vip. I due concorrenti, sempre più vicini, hanno trascorso la notte insieme, scambiandosi abbracci, carezze e dolci effusioni. Ma a confermare che il loro rapporto potrebbe andare oltre una semplice amicizia è stata proprio la ballerina, che ha raccontato alcuni dettagli a Giancarlo Danto.

Un risveglio romantico tra baci e carezze

Al mattino, Megan Ria e Alessandro Varsi si sono svegliati stretti in un abbraccio, continuando a scambiarsi coccole e teneri baci sul volto. Un’intimità che non è passata inosservata e che sembra confermare la crescente complicità tra i due.

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Anche dopo essersi alzati dal letto, i concorrenti si sono salutati con un bacio, alimentando la curiosità su quanto accaduto durante la notte.

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Giancarlo Danto indaga e scopre la verità

A voler fare chiarezza sull’avvicinamento è stato Giancarlo Danto, soprannominato scherzosamente Padre Spio per la sua passione per il gossip.

Durante una conversazione in cucina, Danto ha cercato di scoprire cosa fosse realmente successo tra i due ragazzi. A rispondere è stata Megan Ria, che ha ammesso senza troppi giri di parole: «Ci siamo coccolati un po’... Ci siamo dati due bacetti».

Una confessione accolta con entusiasmo da Danto, che ha commentato divertito: «Bravi, evviva l’amore».

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Un’attrazione nata già da qualche tempo

La ballerina ha poi spiegato che il desiderio di avvicinarsi ad Alessandro Varsi era presente già da qualche tempo. Alla fine, entrambi hanno deciso di lasciarsi andare, senza preoccuparsi troppo delle possibili conseguenze.

Giancarlo Danto, soddisfatto della scoperta, ha continuato a scherzare sul suo ruolo di investigatore delle dinamiche sentimentali della Casa, sottolineando quanto siano preziose le sue fonti per non lasciarsi sfuggire nessun dettaglio.

Il primo bacio tra Megan Ria e Alessandro Varsi è dunque arrivato. Resta da capire se questo avvicinamento rappresenti l’inizio di una vera storia d’amore oppure soltanto un momento di tenerezza e attrazione reciproca.