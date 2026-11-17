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Sanremo 2027, da Emma Marrone a Elodie e Annalisa: grandi ritorni, esclusioni e sorprese nel toto-Big
Cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale del cast: tra indiscrezioni e possibili colpi di scena, prende forma il Festival di Stefano De Martino
Si avvicina l’annuncio dei Big della 77esima edizione del Festival di Sanremo. Stefano De Martino ha raccontato di aver già individuato gran parte del cast, pur dovendo ancora valutare alcune proposte. Per conoscere ufficialmente gli artisti in gara bisognerà attendere l’11 dicembre, quando, secondo le anticipazioni riportate, a “Sarà Sanremo” saranno svelati anche i titoli dei brani. Nel frattempo continua a crescere il totonomi.
Arisa fuori, The Kolors e Nada tra le indiscrezioni
Una delle poche indicazioni esplicite riguarda Arisa, che ha dichiarato di non partecipare. La sua assenza è stata confermata anche da Stefano De Martino durante “Aspettando Sanremo”, dove il conduttore ha anticipato la possibile presenza di artisti meno conosciuti e di realtà indipendenti, selezionati per la qualità delle canzoni.
Fiorello, nel corso de “La Pennicanza”, ha indicato come possibili protagonisti The Kolors e Nada. Quest’ultima vinse il Festival nel 1971 con “Il cuore è uno zingaro”. Il Messaggero ha a sua volta inserito The Kolors tra i nomi più probabili, insieme ad Alfa, Elodie, Angelina Mango, Emma Nolde, Mille, i Tamango, i Nu Gena, Gazzelle e Irama.
Emma Marrone e Gaia Gozzi: i possibili ritorni
Tra le voci più discusse c’è quella di un ritorno di Emma Marrone all’Ariston. Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia, la cantante avrebbe accettato la proposta di partecipare al Festival. Nelle stesse indiscrezioni compare anche Gaia Gozzi, altra artista emersa dal talent “Amici”. Si tratta, per il momento, di anticipazioni non ufficiali.
Da Annalisa a Salmo: gli altri nomi in circolazione
Secondo le indiscrezioni raccolte da All Music Italia, potrebbero tornare in gara Alfa, Rocco Hunt, Clementino, Tananai e Ghali. Tra i possibili debutti figurano Venerus, Centomilacarie e Salmo.
Sul fronte femminile vengono indicati Annalisa, Serena Brancale, Sarah Toscano, Loredana Bertè, Ariete e Rose Villain. L’eventuale presenza di questi artisti resta subordinata all’annuncio ufficiale del cast.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
L’ipotesi Jalisse e il capitolo assenti
Una delle indiscrezioni più curiose riguarda i Jalisse: a trent’anni dal successo del 1997 con “Fiumi di parole”, il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian potrebbe tornare al Festival. Secondo le voci riportate, il progetto sarebbe accompagnato dal lavoro del manager Michele Torpedine e dal sostegno di Lucio Presta.
Tra i nomi indicati come possibili esclusi o assenti figurano Paola Turci, Mario Biondi, Pierdavide Carone, Giusy Ferreri, Rita Pavone, Alberto Fortis, Jessica Morlacchi, Cristiano Godano, Cristina D’Avena e Willie Peyote. Il Messaggero riferisce che alcune proposte non avrebbero convinto pienamente la direzione artistica; non si tratta però di motivazioni ufficialmente confermate per ciascun artista.
Tiziano Ferro, il grande nome che potrebbe mancare
Nonostante la lunga lista di candidati, il totonomi non sembra ancora contenere il colpo di scena capace di sorprendere tutti. Tiziano Ferro avrebbe manifestato interesse per una partecipazione in gara, ma impegni professionali potrebbero impedirgli di essere presente a Sanremo.
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