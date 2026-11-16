Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio sullo scontro D'Urso-Mariotto e svela un retroscena

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Dopo le polemiche delle ultime ore, Milly Carlucci è intervenuta sulle tensioni tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, emerse durante la puntata di sabato di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha scelto di difendere entrambi, sottolineando il legame che unisce i protagonisti del programma, e ha rivelato un retroscena sull’ingresso dell’ex volto Mediaset nel cast.

La metafora della famiglia per superare le tensioni

Nel suo intervento, Milly Carlucci ha paragonato Ballando con le Stelle a una famiglia, nella quale anche i contrasti devono trovare una soluzione attraverso il confronto e il sostegno reciproco.

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«Eccoci qui per una nuova settimana di allenamenti in vista della nostra ottava puntata dove, udite udite, ballerino per una notte sarà Paolo Belli che torna a casa, torna in famiglia con l’abbraccio di tutti noi. Parola famiglia. Allora diciamo che può succedere che qualcuno attacchi un membro della famiglia.

Tutta la famiglia si unisce in soccorso e in supporto e a difesa di questo personaggio. Succede un fatto all’interno della famiglia? Beh, è un fatto che va risolto all’interno della famiglia, come quando litigano fratelli, cugini, genitori, figli o cose di questo genere. Si risolve lì, nel nucleo familiare, con molta tranquillità.

E detto questo io voglio anche dire che in questa grande famiglia di Ballando, per usare ancora questo termine forse un po’ abusato, noi veramente abbiamo amore incondizionato per ognuno dei suoi componenti, non solo amore ma stima e supporto. Per cui anche la giuria fa parte di una realtà che noi autori ed io in primo abbiamo fortemente voluto e fortemente difeso».

La difesa di Mariotto e D’Urso

La conduttrice ha quindi ribadito la stima nei confronti di entrambi i protagonisti della discussione, ricordando il lungo percorso di Guillermo Mariotto nel programma.

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«Per cui c’è amore, affetto e difesa nei confronti di Guillermo Mariotto che è qui dal primo anno di Ballando con le Stelle e c’è amore e difesa nei confronti di Barbara D’Urso che tutti abbiamo voluto fortemente».

Il retroscena: tre anni per portare Barbara D’Urso a Ballando

È proprio parlando di Barbara D’Urso che Milly Carlucci ha svelato un particolare finora non emerso con questa chiarezza: il suo coinvolgimento sarebbe stato cercato a lungo dalla produzione.

«Sono tre anni che noi facciamo grandi battaglie perché Barbara D’Urso sia con noi, anche quando le battaglie sono state molto complicate. Quindi lo rivendichiamo tutti quanti insieme e quindi vogliamo bene a tutti e due».

Un messaggio distensivo, dunque, con cui la padrona di casa di Ballando con le Stelle prova a ricondurre le tensioni all’interno del programma, senza rinunciare a rivendicare la scelta di avere Barbara D’Urso nel cast.