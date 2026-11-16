Ballando con le Stelle, Mariotto attacca ancora Barbara D'Urso: «Non chiedo scusa, nessun pentimento»

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Tensione a Ballando con le Stelle durante la settima puntata di sabato sera. Al centro della polemica, un acceso confronto tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. Mentre la conduttrice stava esprimendo il proprio giudizio, Mariotto l’ha interrotta spruzzando un profumo nella sua direzione e lamentando un cattivo odore.

La reazione di Barbara D’Urso è stata immediata: ha chiesto l’intervento di Milly Carlucci per ristabilire l’ordine e poter completare il proprio intervento. Dopo la trasmissione, sui social, la conduttrice ha manifestato il proprio dispiacere per l’accaduto e per non essersi sentita adeguatamente difesa.

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La replica di Mariotto: «Non mi riferivo a lei»

A intervenire sulla vicenda è stato poi Guillermo Mariotto, intervistato da Gabriele Parpiglia per il Quotidiano Nazionale. Il giudice ha escluso che il riferimento al cattivo odore fosse rivolto alla collega e non ha presentato scuse.

«Io non ho detto niente, a lei. Quindi la puzza è una puzza, e basta. Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata. Io non l’ho detto alla D’Urso. Ho detto che in quel posto c’era un cattivo odore. Tutto qui. Anche perché comunque lì ci sono i topi, lo studio nuovo, Barbara è accanto a me, non devo chiedere scusa di niente. Ci sono i topi, saranno topi morti, che ne so. Però c’è puzza. È tutto nuovo, è tutto strano lì. L’hanno appena finito di costruire, un casino».

Le parole su Barbara D’Urso e il rifiuto di cambiare posto

Mariotto ha quindi commentato direttamente la reazione di Barbara D’Urso, ribadendo di non avere intenzione di spostarsi dalla propria postazione in giuria.

«Lei si prende tutto per sé stessa, ogni spazio, ogni momento sembra riferito a lei (ride, ndr). È tutto riferito a lei. Il mondo gira tutto intorno a lei. C’è un algoritmo nella sua testa che la rimanda sempre a sé stessa, questo è il vero problema. Se cambia posto, cambia posto lei. Io non cambio posto. Mai, mai, mai. Io sono da quindici anni nello stesso posto tesoro comprendi (sorride, ndr). Nessun pentimento».

Parole che, almeno per il momento, non lasciano intravedere un chiarimento tra i due protagonisti della polemica.