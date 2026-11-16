Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso lascia dopo la lite con Mariotto? La Rai «valuta altre candidature»

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Una delle serate più movimentate di Ballando con le Stelle si è trasformata in un caso televisivo che potrebbe avere conseguenze anche sul futuro di Barbara D’Urso nel programma condotto da Milly Carlucci. Al centro della polemica, il durissimo confronto con il giurato Guillermo Mariotto, accusato dalla conduttrice di averla offesa pubblicamente.

A ricostruire quanto accaduto è il giornalista Gabriele Parpiglia, in un articolo pubblicato su Quotidiano Nazionale, nel quale vengono raccontati non soltanto i momenti più accesi della diretta, ma anche alcuni retroscena e le reazioni dei protagonisti lontano dalle telecamere.

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Lo scontro in diretta tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto

Tutto accade durante la puntata di sabato sera, dopo l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Nel corso del confronto, Guillermo Mariotto interrompe Barbara D’Urso, accusandola di essere falsa. Poi estrae un flacone e comincia a spruzzare, accompagnando il gesto con una frase destinata a scatenare la polemica: «Perché puzzi».

Inizialmente la conduttrice prova a rispondere con ironia, ma la situazione degenera rapidamente. D’Urso ricorda che in una precedente occasione il giurato l’aveva definita «poveraccia», ricevendo come risposta l’appellativo «cafone». Questa volta la reazione è molto più dura: «O io o lui, fai una scelta Milly».

La reazione della giuria e le lacrime di Carolyn Smith

Secondo la ricostruzione di Gabriele Parpiglia, lo scontro avrebbe provocato disagio anche tra gli altri protagonisti. Alberto Matano interviene richiamando Mariotto al rispetto e si offre di scambiare il proprio posto con quello della conduttrice. Ivan Zazzaroni chiede al collega di scusarsi e, secondo alcuni presenti citati dal giornalista, avrebbe controllato le reazioni del pubblico su X.

Carolyn Smith interviene con una frase destinata a far discutere: «Se dico quello che penso, mi cacciano fuori dalla Rai». Dopo una battuta sul naso di Mariotto, sempre secondo il racconto di Parpiglia, avrebbe lasciato gli studi in lacrime, pentita di essere entrata nella polemica. Mariotto prova a ridimensionare l’accaduto sostenendo che il cattivo odore fosse quello dei topi negli studi Rai di Saxa Rubra.

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Lo sfogo di Barbara D’Urso alle quattro e mezza del mattino

Alle 4.30 del mattino Barbara D’Urso pubblica un video sui social. Definisce quanto accaduto una cosa «brutta, triste, imperdonabile» e parla di «una vera e propria aggressione» verbale, che ritiene premeditata. Secondo il suo racconto, Mariotto avrebbe utilizzato lo spray già dall’inizio della puntata. Spiega di aver pensato di lasciare lo studio, ma di essere rimasta per professionalità.

La delusione nei confronti di Milly Carlucci

Barbara D’Urso racconta di aver creduto di essere entrata in una famiglia televisiva capace di proteggere i propri componenti. Come osserva Gabriele Parpiglia, il riferimento potrebbe riguardare anche la solidarietà manifestata da Milly Carlucci ad Alberto Ravagnani nella precedente polemica con Pierluigi Diaco, che Barbara non avrebbe percepito nei propri confronti.

Barbara D’Urso potrebbe lasciare Ballando con le Stelle?

A suscitare interrogativi sono le parole finali della conduttrice sul proprio futuro: «O forse lo so». L’espressione ha alimentato le ipotesi di un possibile addio. Parpiglia richiama anche le aspirazioni televisive di Barbara, fra cui Domenica In, e il ruolo della Rai nel suo ritorno sul piccolo schermo.

Per il momento nessun abbandono è confermato. Resta la frattura tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, mentre cresce l’attenzione sulla posizione che assumerà Milly Carlucci nelle prossime puntate.