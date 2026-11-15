Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso: «Mariotto mi ha umiliata». Ora potrebbe lasciare il programma

Pubblicità

Nuove tensioni a Ballando con le Stelle tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. Durante la puntata di sabato 14 novembre, il giurato ha spruzzato del profumo mentre si trovava accanto alla conduttrice, accompagnando il gesto con riferimenti a un cattivo odore. Un episodio che Barbara d’Urso ha vissuto come un’umiliazione e sul quale è tornata, poche ore dopo, con un video pubblicato sul proprio canale YouTube.

Il profumo in diretta e la spiegazione di Mariotto

Nel corso della trasmissione, Guillermo Mariotto ha rivolto alla collega parole giudicate offensive e ha utilizzato una fragranza vicino a lei. Lo stilista ha successivamente sostenuto che il profumo non fosse destinato a Barbara D’Urso, ma servisse a coprire un odore che, a suo dire, sarebbe legato alla presenza di topi negli studi di Saxa Rubra. La spiegazione non ha placato la tensione.

Pubblicità

Pubblicità

Milly Carlucci è intervenuta durante il confronto. Barbara D’Urso, visibilmente contrariata, le ha rivolto un ultimatum: «O me o lui». La conduttrice è comunque rimasta in studio fino alla conclusione della puntata.

Lo sfogo notturno: «Una vera e propria aggressione»

Intorno alle quattro del mattino, Barbara D’Urso si è rivolta ai propri follower su YouTube, ringraziando chi l’aveva sostenuta sui social. Nel suo racconto, ha definito l’accaduto un’aggressione, anche sul piano verbale, e ha affermato di ritenere il gesto premeditato.

«Sono molto delusa, molto ferita perché stasera io ho subito una vera e propria aggressione, perché le aggressioni sono anche, molte volte, soprattutto verbali», ha dichiarato. Secondo la sua ricostruzione, Mariotto avrebbe cominciato a spruzzare il profumo già all’inizio della diretta.

La conduttrice ha aggiunto: «Questo è un atteggiamento per umiliare una persona», spiegando di aver inizialmente scelto di non reagire per evitare polemiche.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

«Non mi sono sentita protetta»

Nello sfogo, Barbara D’Urso ha espresso amarezza anche per la gestione dell’episodio da parte del programma. Richiamando il clima di solidarietà mostrato in precedenza nei confronti di Alberto Ravagnani, ha detto di non aver percepito la stessa vicinanza nei propri confronti.

«Io stasera non mi sono sentita protetta», ha affermato, aggiungendo di considerare quanto accaduto «imperdonabile». Guillermo Mariotto, dal canto suo, ha ribadito che il riferimento all’odore e il profumo non erano rivolti alla collega.

Pubblicità

Barbara D’Urso lascerà Ballando con le Stelle?

Resta ora da capire se la frattura avrà conseguenze sulla presenza di Barbara D’Urso nel programma di Rai 1. Durante la diretta aveva detto a Milly Carlucci di aver già comunicato la propria decisione, senza chiarirne il contenuto.

Nel video notturno ha sottolineato di essere rimasta al proprio posto per professionalità: «Io sono una professionista e sono stata là fino alle due meno un quarto a svolgere il mio compito». Poi una precisazione che alimenta gli interrogativi: «Quindi io c’ero, per ora… c’ero».

La chiusura è stata altrettanto enigmatica: «Non so quello che accadrà, o forse già lo so». Al momento, però, dalle parole riportate non emerge una conferma ufficiale dell’eventuale abbandono della trasmissione.