Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso pronta a lasciare? Mariotto intoccabile, spuntano i nomi delle sostitute

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Lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle non si è concluso con la puntata di sabato 14 novembre. Dopo le parole durissime della conduttrice e l’ultimatum lanciato in diretta, un nuovo retroscena firmato da Giuseppe Candela suggerisce che, dietro le quinte, la produzione non sarebbe affatto intenzionata a rinunciare allo storico giurato. E, nel caso di un addio della D’Urso, sarebbero già circolati due nomi per sostituirla.

Le tensioni precedenti e la scintilla con Ornella Muti

I rapporti tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto erano tesi già prima dell’ultima puntata. Secondo una ricostruzione di Selvaggia Lucarelli, le incomprensioni risalirebbero anche alla precedente edizione, quando lo stilista aveva espresso un giudizio particolarmente pungente sulla conduttrice. Una lettura dei rapporti personali che resta attribuita alla giornalista.

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Sabato 14 novembre il confronto è esploso durante la discussione tra Barbara D’Urso e Ornella Muti, concorrente in coppia con Pasquale La Rocca. Mariotto è intervenuto criticando la collega e ha spruzzato del profumo nelle sue vicinanze, accompagnando il gesto con una battuta sul cattivo odore. La D’Urso lo ha interpretato come un attacco personale.

Il profumo, l’ultimatum e lo sfogo notturno

La reazione di Barbara D’Urso è stata immediata. Rivolgendosi a Milly Carlucci, ha posto la questione in termini netti: «O me o lui». In studio si è tentato di stemperare la tensione; Alberto Matano ha anche proposto uno scambio di posti, mentre Ivan Zazzaroni ha sollecitato le scuse di Mariotto.

Dopo la trasmissione, la conduttrice ha pubblicato un video nel quale ha definito l’episodio un’aggressione e ha lamentato di non essersi sentita difesa dalla squadra del programma: «Sono entrata in una famiglia che diceva di proteggere i suoi componenti. Questa volta non mi sono sentita difesa». Nessun ritiro ufficiale, però, è stato annunciato.

La replica di Mariotto: nessuna intenzione di arretrare

Intervistato da Gabriele Parpiglia, Guillermo Mariotto ha sostenuto che il profumo servisse a coprire un odore sgradevole negli studi di Saxa Rubra e non fosse rivolto alla collega. Ha inoltre escluso di dover cambiare posto in giuria: «Io non cambio posto. Mai, mai, mai». Una versione che non ha ricomposto la frattura con la D’Urso.

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Il retroscena di Giuseppe Candela: Ventura o Fialdini al posto della D’Urso

A questo punto arriva l’indiscrezione di Giuseppe Candela, che sui social descrive un clima tutt’altro che allarmato nell’ambiente della trasmissione: «Filtra tranquillità nell’ambiente di #BallandoconleStelle. L’aut aut della D’Urso non smuove nessuno. Mariotto è intoccabile, se lei vuole andare non sarà fermata. Al suo posto Ventura o Fialdini per chiudere la stagione. E si recupera pure budget, considerando il lauto cachet».

Secondo questa ricostruzione, dunque, Simona Ventura e Francesca Fialdini sarebbero le possibili soluzioni per completare la stagione in caso di uscita della D’Urso. Anche il riferimento al cachet e al risparmio di budget è parte del retroscena riferito da Candela: non si tratta di cifre o decisioni ufficialmente confermate dalla Rai.

Che cosa succederà nella prossima puntata?

La partita rimane aperta. Da un lato Barbara D’Urso ha espresso pubblicamente la propria amarezza; dall’altro Guillermo Mariotto non sembra intenzionato a fare passi indietro. Per ora non risultano comunicazioni ufficiali su un’eventuale sostituzione. Il vero banco di prova sarà la prossima puntata di Ballando con le Stelle: chiarirà se la rottura verrà ricomposta oppure se il retroscena di Candela anticipa un cambio di giuria.