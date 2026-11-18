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Sanremo 2027, Stefano De Martino sui Big: «Oltre 200 brani ascoltati, ora ne restano 30»
Ultime scelte per il cast del Festival, tra artisti già selezionati e il possibile ritorno dei Jalisse
Si avvicina il momento delle scelte decisive per Stefano De Martino, impegnato nella definizione del cast del Festival di Sanremo 2027. Secondo quanto raccontato dal conduttore nel podcast Pezzi dentro la Musica, l’annuncio dei Big è previsto per venerdì 11 dicembre durante Sarà Sanremo. L’obiettivo dichiarato è costruire un’edizione giovane, aperta anche agli artisti indipendenti e ai nomi meno conosciuti dal grande pubblico.
Oltre mille brani ricevuti, trenta ancora in corsa
Ospite dei giornalisti musicali Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, il direttore artistico ha illustrato i numeri della selezione: circa 800 brani arrivati dal mondo dei giovani e oltre 200 proposte dai Big. Dopo le prime valutazioni, la rosa dei candidati si sarebbe ridotta a trenta canzoni, ma i posti disponibili per i Big sarebbero soltanto 23.
«Adesso sono a 30 canzoni, ne ho sette da ricollocare, ma non è semplice. L’imbuto più si stringe, più diventa difficile», ha spiegato De Martino, sottolineando quanto sia complesso trovare l’equilibrio definitivo del cast.
Due o tre caselle ancora da riempire
La maggior parte delle scelte sarebbe già stata effettuata: circa venti o ventuno artisti avrebbero ormai un posto pressoché certo, mentre resterebbero da assegnare soltanto due o tre caselle. Alcuni cantanti sarebbero già stati avvisati in anticipo, per consentire loro di organizzare gli impegni in vista dell’annuncio e del Festival.
«La maggior parte lo sanno già, poi ci sono due o tre caselle libere su cui gravitano almeno sette brani», ha precisato il conduttore.
«Ci sono canzoni bellissime»: l’entusiasmo del direttore artistico
Pur senza anticipare i nomi dei concorrenti, Stefano De Martino ha espresso grande soddisfazione per il materiale musicale selezionato. «Io sono innamorato delle canzoni che siamo riusciti ad avere quest’anno. Le ascolto tutti i giorni. Cambio l’ordine nella playlist e non vedo l’ora che le sentiate», ha raccontato nel podcast.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Arisa e Jalisse tra gli artisti che hanno presentato un brano
Tra le candidature citate figurano anche Arisa e i Jalisse. A proposito della prima, il direttore artistico ha spiegato di non aver individuato nel progetto presentato un cambiamento abbastanza marcato da giustificare una partecipazione consecutiva al Festival.
«Mi sembrava che per fare due Festival di seguito ci volesse un cambio d’abito, qualcosa che giustificasse la presenza consecutiva, una novità», ha osservato, aggiungendo: «Anche i Jalisse mi hanno mandato qualcosa».
Per Fabio Ricci e Alessandra Drusian, componenti dei Jalisse, un eventuale ritorno in gara avrebbe un valore simbolico: nel 2027 ricorreranno trent’anni dalla vittoria con Fiumi di parole. Dopo una lunga serie di esclusioni, la possibilità di rivederli sul palco dell’Ariston resta però, per ora, soltanto un’ipotesi.
I nomi ufficiali, secondo il calendario riportato, saranno svelati l’11 dicembre. Fino ad allora, ogni candidatura resta subordinata alla selezione definitiva.
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