Brenda Lodigiani condurrà lo speciale benefico in due puntate, in onda il 18 e il 25 dicembre su Real Time

Pubblicità

Il Natale di Bake Off Italia sarà all’insegna della solidarietà. Dopo la finale dell’edizione tradizionale, in programma l’11 dicembre, il talent dedicato alla pasticceria tornerà con uno speciale riservato ai personaggi famosi. A dieci anni dall’ultima edizione, debutta il 18 dicembre Bake Off Italia – Celebrity Edition, con otto coppie pronte a confrontarsi tra dolci, creme e impasti.

Alla guida del programma ci sarà ancora Brenda Lodigiani, mentre a valutare le preparazioni dei concorrenti saranno Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. La competizione avrà una finalità benefica.

Pubblicità

Pubblicità

Da Giulia Salemi a Francesco Paolantoni: il cast

Tra i protagonisti figurano Giulia Salemi, che gareggerà al fianco della madre Fariba Tehrani, ritrovando così la compagna di viaggio di Pechino Express, e gli agenti immobiliari di Casa a prima vista Corrado Sassu e Blasco Pulieri. Ci saranno anche Francesco Paolantoni, questa volta in coppia con Arduino Speranza anziché con Biagio Izzo, ed Enzo Miccio.

Completano il cast volti della comicità, della televisione, della radio e del mondo dei social. Ecco tutte le coppie in gara:

Barbara Foria e Valeria Graci

e Corrado Sassu e Blasco Pulieri

e Enzo Miccio e Paolo Eleuteri

e Federico Basso e Sonia Cepollina

e Francesco Paolantoni e Arduino Speranza

e Giulia Salemi e Fariba Tehrani

e Paoletta e Elisa Maino

e Raimondo Todaro e Giovanni Tesse

Quando va in onda lo speciale di Natale

Il ritorno della versione celebrity arriva dopo le precedenti edizioni, che avevano visto tra i vincitori Antonino Spadaccino ed Emma Marrone, Tosca D’Aquino e Francesca Piccolo, oltre a Jake La Furia e Laura De Luca.

Lo speciale si articolerà in due appuntamenti: il primo venerdì 18 dicembre 2026, il secondo venerdì 25 dicembre, proprio nel giorno di Natale, quando si concluderà la sfida tra le coppie vip.