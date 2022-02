A cura della Redazione

INGREDIENTI: Spaghetti 320 g - Olio extravergine d'oliva 70 g - Gherigli di noci 160 g - Aglio 1 spicchio - Pinoli 20 g - Parmigiano Reggiano DOP grattugiato 20 g - Latte intero 160 g - Pane mollica 30 g - Maggiorana - Sale Pepe nero.

PREPARAZIONE:

Per preparare gli spaghetti alle noci, prima cosa sbollentate i gherigli di noce per 5 minuti in acqua bollente , questo servirà per ammorbidire la pellicina e smorzare il loro gusto amaro.

Nel frattempo in un ciotolina mettete la mollica e bagnatela con il latte, lasciatela in ammollo. Intanto ponete sul fuoco una pentola con abbondante acqua da salare quando bollirà: servirà per cuocere gli spaghetti.

Scolate la noci con un colino e adagiatele su un canovaccio, strofinatele delicatamente con il canovaccio così da rimuovere parte della pellicina.

Tenete da parte i gherigli

Riprendete la mollica, scolatela attraverso un colino, conservando il latte, e schiacciatela con un cucchiaio per eliminare il latte in eccesso.

Ora cuocete gli spaghetti in acqua bollente per 9 minuti o per il tempo riportato sulla confezione.

Versate in un mixer con lame i gherigli di noci, la mollica del pane e qualche cucchiaio di latte usato per ammollare la mollica (60 g dovrebbero essere sufficienti), i pinoli, l’aglio sbucciato e profumate con le foglioline di maggiorana, insaporite con il Parmigiano grattugiato.

Azionate le lame e mentre il mixer è in funzione versate l’olio di oliva a filo dal beccuccio del coperchio frullate tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido (se dovesse risultare troppo asciutto potete ancora aggiungere del latte), quindi pepate e salate e azionate nuovamente le lame per qualche istante.

Versate il pesto di noci in un tegame senza accendere il fuoco e stemperatelo con un mestolo di acqua di cottura della pasta; mescolate per amalgamare, non appena la pasta sarà cotta scolatela direttamente nel tegame con pesto di noci, mescolate per insaporire a fuoco spento.

Gli spaghetti alle noci sono pronti, serviteli guarnendo con i gherigli di noce e foglioline di maggiorana