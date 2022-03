A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 500 gr di baccala dissalato - 2 zucchine - 2 uova - 1 spicchio di aglio - 125 gr di pangrattato - 1 cucchiaio di prezzemolo tritato - sale - pepe - farina - olio di semi per friggere

PREPARAZIONE:

Innanzitutto lavate le zucchine, asciugatele, mondatele e grattugiatele con una grattugia a fori larghi.

- Spostatele quindi in un colino e pressatele un po' per far perdere loro un po' del liquido di vegetazione, quindi lasciatele sgocciolare finché non vi serviranno.

- Sciacquate bene il baccalà (già dissalato) sotto acqua corrente, quindi mettetelo in una casseruola con aglio e olio, coprite con il coperchio e lasciate cuocere per circa 10 minuti, girandolo verso metà cottura e aggiungendo acqua se necessario. Quindi scolatelo, diliscatelo e sminuzzatelo.

- Mettete in una ciotola: baccalà, le zucchine ben strizzate, uova, pangrattato, prezzemolo tritato, sale e pepe. Impastate, quindi formate le polpettine con le mani umide e passatele man mano nella farina.

- Friggete le polpette in olio di semi ben caldo, rigirandole spesso per farle dorare in maniera uniforme, quindi scolatele su carta assorbente da cucina.

- Le polpette di baccalà e zucchine sono pronte, servitele subito, finché sono belle calde.