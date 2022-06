A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 2 melenzane grosse - sale - pepe - farina - 2 uova - 100 gr di pangrattato - 2 cucchiai di parmigiano grattugiato - 2 cucchiai di prezzemolo tritato - olio per friggere - 2 manciate di foglie di basilico - uno spicchio di aglio - 2 cucchiai di succo di limone

PREPARAZIONE E COTTURA: 20+ 20 minuti

1) Lavate le melanzane e tagliatele a fette di 5-6 mm di spessore.

2) Cospargetele di sale e fatele riposare per circa 10 minuti. Sciacquatele e tamponatele bene con carta da cucina. Insaporite le fette con il pepe e infarinatele. Sbattete le uova.

3) Mescolate il pangrattato con il parmigiano e il prezzemolo. Passate le fette di melanzana prima nell'uovo e poi nel pangrattato.

4) Scaldare 3-4 cucchiai di olio in una padella capiente e fate indorare le melanzane per circa 2-3 minuti per lato. Scolate su carta da cucina. Eventualmente aggiungete ancora 2-3 cucchiai di olio prima di friggere una nuova porzione.

5) Intanto frullate il basilico, l'aglio sbucciato, il succo di limone, 1-2 cucchiai di acqua fredda e 3-4 cucchiai di olio di oliva. Aggiustate di sale e pepe e servite le melenzane fritte con la salsina di basilico.

Un consiglio: per un fritto croccante, cuocete poche melanzane alla volta