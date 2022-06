A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 1 petto di pollo - l'occorrente per l’impanatura (farina, pan grattato, uova quanto basta) - 300g di salsa di pomodoro - uno spicchio d’aglio - olio extra vergine di oliva - 200 gr di provola - 20 gr di parmigiano - olio per friggere - sale quanto basta

PREPARAZIONE

1) Prendere una padella e soffriggere uno spicchio d’aglio, appena si sarà imbiondito toglierlo dalla pentola ed unire la salsa di pomodoro. Salare e lasciar sobollire un’oretta.

2) Prendere il petto di pollo e dividerlo in 4, coprire le fettine con pellicola trasparente e batterle al martello in modo da intenerirle, prima un lato poi un altro.

3) Passare le fettine prima nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato. Friggere i petti impanati in olio bollente.

4) Prendere una teglia da forno, versate sul fondo un pò di sugo, adagiarvi sopra i petti di pollo panati ben asciutti e quindi privi di eventuale olio in eccesso. Unire altra salsa di pomodoro e coprire con parmigiano e poi con fettine di provola.

5) Mettere in forno a 200° per 10-15 minuti oppure prendere una padella e comporre gli strati di pollo come descritti sopra, chiudere con un coperchio e lasciar cuocere per 5 minuti, il tempo di far sciogliere la provola.