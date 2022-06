A cura della Redazione

INGREDIENTI: Per la base: 200 gr biscotti secchi - 100 gr burro. Per la farcitura: 250 gr mascarpone - 250 gr panna per dolci – succo di limone – scorza di limone -

PREPARAZIONE :

Per la base

1) Prendere i biscotti secchi e tritarli finemente. Metterli in una ciotola e aggiungere il burro sciolto, mescolare bene.

2) Foderare uno stampo da 22 cm con pellicola da cucina oppure utilizzare uno stampo a cerniera e foderare soltanto il fondo.

3) Unire i biscotti tenendone da parte una manciata e formare un fondo omogeneo. Lasciare in freezer per 10 min.

Per la farcitura

4) Prendiamo il mascarpone ed ammorbidiamolo con un cucchiaio.

5) Montiamo la panna per dolci bene.

6) In una ciotola mettiamo il succo del limone, aggiungiamo prima un cucchiaio di panna, mescoliamo delicatamente e poi uniamo il resto. Uniamo la panna al mascarpone, prima un cucchiaio, poi tutto il resto, aggiungiamo anche la scorza del limone.

Componiamo la torta

7) Prendiamo la base di biscotti e riempiamola con la farcitura al limone pareggiando bene la superficie.

8) Mettiamo sopra il resto dei biscotti messi da parte e lasciamo la torta una notte in frigo per averla davvero perfetta.

9) Decoriamola con qualche fetta di limone al momento del servizio.