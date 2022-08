A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 320 gr di pasta - 200 gr di ricotta - 100 ml di panna fresca - 1 melenzana - basilico - sale - olio extravergine di oliva.

PREPARAZIONE:

- Mettete a cuocere le melanzane in un'ampia padella antiaderente con un po' di olio e sale, e nel frattempo preparate la crema di ricotta: mettete ricotta, panna, basilico, sale e olio in una ciotola e frullate con un minipimer (in alternativa, potete mettere tutto in un mixer e frullare così, oppure tritare il basilico al coltello e mescolare a mano).

- Mettete la crema in frigo nell'attesa.

- Cuocete le melanzane finché non saranno ben dorate, quindi spegnete e unite la crema di ricotta.

- Nel frattempo, cuocete la pasta in una pentola di acqua salata bollente e allungate il condimento con 1 mestolo di acqua di cottura per renderlo più fluido.

- Scolate la pasta al dente e fatela saltare nel condimento, aggiungendo un po' di pecorino per mantecare.

- La pasta con crema di ricotta e melanzane è pronta: aggiungete un po' di basilico fresco e servitela calda, tiepida o anche fredda.