A cura della Redazione

INGREDIENTI: 500g di patate - 100g di mollica di pane meglio se raffermo - 80g di olio evo - uno spicchio d’aglio - 200g di provola o mozzarella - origano qb - rosmarino qb - sale qb

PREPARAZIONE:

Sbollentare le patate per 5 minuti, lasciarle intiepidire e tagliarle a cubetti piccoli. Rosolare l’aglio in padella e poi toglierlo dall’olio. Unire le patate alla padella e lasciarle rosolare bene.

A meta’ cottura aggiungere il pane raffermo tritato oppure del pan grattato e lasciar rosolare tutto insieme. Unire l’origano, il rosmarino ed un pizzico di sale.

Terminata la cottura,togliere dal fuoco e unite la provola o mozzarella in cubetti, chiudete con il coperchio e lasciate sciogliere bene prima di servire.