INGREDIENTI PER 4 FOCACCINE: 400 gr di riso sbollentato e freddo - 2 uova - 80 gr di farina - un pizzico di sale - prezzemolo tritato quanto basta - Sottilette per farcire

PREPARAZIONE:

1) In una ciotola mettiamo il riso, le uova, la farina, il prezzemolo tritato ed il sale.

2) Mescoliamo tutto molto bene.

3) Prendiamo un foglio di carta da forno, spennelliamolo di olio e cospargiamo con un po' di pan grattato.

4) Mettiamo sul foglio un paio di cucchiai di riso, bagnamoci i polpastrelli e diamo una forma rotonda alle focaccine.

5) Mettiamo al centro una sottiletta, compriamo con un altro paio di cucchiai di riso e diamogli una forma rotonda compattandoli bene bene.

6) Aggiungiamo una spolverata di pan grattato e lasciamo riposare per 20 minuti in frigo.

7) Formiamo tutte le nostre focaccine con questa procedura e lasciamole riposare in modo tale che non si sfalderanno in cottura.

8) Prendiamo una padella e scaldiamo un po' d’olio. Appena sarà bello caldo mettiamoci dentro le focaccine e a fiamma moderata facciamole rosolare bene da entrambe i lati.