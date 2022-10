A cura della Redazione

INGREDIENTI: 1 kg di castagne - sale grosso - acqua

PREPARAZIONE:

Innanzitutto lavate le castagne, incidetele praticando con un coltellino dalla lama affilata una croce sulla parte più panciuta del frutto (intaccando in parte anche la polpa) e lasciatele in ammollo in acqua, in cui avrete precedentemente sciolto il sale, per circa 1 ora. (Ci dovrà essere abbastanza acqua da coprire del tutto le castagne).

Scolate le castagne, disponetele sulla teglia rivestita di carta forno, con il taglio verso l'alto, e cuocete per circa 30-35 minuti in forno ventilato preriscaldato a 180°C.

Infilate subito le vostre castagne in un sacchetto di tela bagnato, chiudetelo bene e lasciatele riposare per almeno 10 minuti (in questo modo risulteranno più facili da pelare).

Le castagne al forno sono pronte.