DOSI PER 4 PERSONE - PER LA FRITTATA: 5 uova – 80 gr di grana grattuggiato – sale – olio extravergine

PER IL SUGO: 400 ml di passata di pomodoro – ½ cipolla – sale – menta – pecorino

PREPARAZIONE:

- Iniziate preparando il sugo: tritate finemente la cipolla e fatela appassire in una padella antiaderente con dell'olio.

- Aggiungete la passata di pomodoro, salate e portate a ebollizione, quindi abbassate la fiamma e fate cuocere per almeno 10 minuti, mescolando ogni tanto, in modo da far restringere un po'.

- Nel frattempo iniziate a preparare la frittata: unite uova, grana e sale in una ciotola e sbattete con la forchetta o una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo.

- Fate scaldare un filo d'olio in una padella antiaderente dal fondo piatto (tipo una crêpiera), quindi versateci sopra 1 mestolo di battuto d'uovo e cuocete a fiamma media finché il composto non si sarà rappreso, quindi voltatela e fate cuocere anche il secondo lato.

- Procedete così con tutte le frittate: quando saranno tutte pronte arrotolatele e tagliatele in "girelle" che, una volta aperte, saranno simili a tagliatelle.

- Aggiungete le tagliatelle di frittata nel sugo e mescolate delicatamente.