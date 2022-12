A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 300gr di riso – 1 cipolla – 50 gr di burro – 2 arance – 30 gr di grana grattugiato – ½ bicchiere di vino bianco – 1 litro di brodo vegetale – erba cipollina – sale - pepe bianco.

PREPARAZIONE:

Innanzitutto lavate bene le arance, tirate via la buccia con un pelapatate (in modo da non prendere la parte bianca, più amara) e tagliatela a listarelle sottili, quindi spremetene il succo.

Mettete la buccia in una padella, coprite con un po' di acqua (la buccia deve risultare appena coperta), portate a bollore e poi scolate.

Fate appassire la cipolla con metà del burro fuso, poi unite il riso e fatelo tostare, quindi sfumate col vino.

Sfumate anche con metà del succo di arancia, quindi iniziate ad aggiungere il brodo, poco per volta, mescolando spesso.

Quando sarete quasi a fine cottura, unite il resto del succo, 3/4 della buccia e metà dell'erba cipollina, poi portate a cottura.

Infine mantecate con burro e formaggio e aggiustate di sale e pepe.

Il risotto all'arancia è pronto: impiattate, decorate con la buccia di arancia e l'erba cipollina rimaste e servite.