INGREDIENTI (dosi per 6 persone): 400 gr di panettone, rum – cannella – 60 gr di cioccolato fondente – granella di noccioli

PREPARAZIONE:

da un paio di fette di panettone ricavate dei tocchetti non troppo piccoli.

Trasferiteli su della carta forno, ben distanti tra loro, in una leccarda e fateli cuocere in forno ventilato a 190 °C per 8 minuti. Appena sfornati spruzzateli di rum e cannella in polvere.

Formate quindi gli spiedini infilzando i tocchetti di panettone negli stecchi di legno.

Servite gli spiedini di panettone ricoprendoli di cioccolato fuso e granella di nocciole.