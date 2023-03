A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4/6 PERSONE: 6 uova - 100 gr di grana grattugiato - 2 limoni (buccia grattugiata) - 1 cavolfiore - sale - pepe – olio di oliva extravergine

PREPARAZIONE:

Mondate il cavolfiore, dividetelo in cimette e sbollentatelo per 5-10 minuti (dipende da quanto lo volete morbido dentro la frittata) in acqua bollente leggermente salata, infine scolatelo e lasciatelo raffreddare in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio, per bloccare la cottura.

A parte, sbattete le uova con sale, pepe, buccia di limone e formaggio, quindi aggiungete il cavolfiore e mescolate delicatamente.

Versate il composto in una padella antiaderente in cui avrete fatto scaldare dell'olio, cuocete a fiamma medio-bassa finché il composto non si sarà rassodato, quindi giratela delicatamente (aiutandovi con un piatto, un coperchio o una seconda padella) e cuocete anche il secondo lato, alzando leggermente la fiamma.

La frittata di cavolfiore è pronta: potete servirla calda o tiepida.