A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 320 gr di spaghetti - 300 gr di fave fresche sgusciate - 2 cipollotti - olio di oliva extravergine - sale - pepe - menta - pecorino romano.

PREPARAZIONE:

Estraete le fave dal baccello e sbollentatele in acqua già bollente per circa 2 minuti.

A questo punto scolatele e schiacciate il tegumento per far uscire il seme delle fave.

In un'ampia padella soffriggete i cipollotti, affettati finemente, nell'olio.

Appena saranno appassiti aggiungete anche le fave ed il sale.

Mettete in padella anche un mestolo di acqua calda e lasciate cuocere per circa 10 minuti.

Contemporaneamente cuocete la pasta, scolatela al dente e trasferitela in padella.

In ultimo aggiungete il pecorino a scaglie, la menta ed il pepe.

Amalgamate gli ingredienti.

La vostra pasta con le fave è pronta per essere servita.