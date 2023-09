A cura della Redazione

INGREDIENTI: 300 gr di Riso Carnaroli – 1 succo di limone – ½ scorza limone – 400 gr di gamberetti sgusciati – 1 litro brodo vegetale – 40 gr di burro – ½ bicchiere di vino bianco – sale fino quanto basta – pepe nero quanto basta – erba cipollina quanto basta.

PREPARAZIONE:

Per preparare il risotto al limone e gamberetti come prima cosa ponete sul fuoco una pentola colma d'acqua. Non appena arriverà ad ebollizione aggiungete un pizzico di sale grosso 1. Tuffate i gamberetti già sgusciati 2 e aspettate un paio di minuti prima di scolarli.

Trasferiteli su un tagliere. Tritate grossolanamente circa la metà dei gamberi 4 e tenete da parte il resto per la decorazione finale. Adesso prelevate la scorza di mezzo limone e tagliatela a coltello 5; in alternativa grattugiatela. Spremete il succo del limone e tenetelo da parte.

A questo punto occupatevi del riso. In un tegame versate 20 g di burro, iniziate a farlo fondere e unite il riso. Aggiungere il riso quando il burro non sarà completamente sciolto servirà a non farlo colorire troppo. Mescolate con un mestolo di legno e lasciate tostare il riso per pochi minuti. Quando sarà ben tostato sfumate con il vino bianco.

Aggiungete il succo del limone e mescolate ancora. Aspettate pochi istanti, quindi aggiungete un mestolo di brodo. Portate quindi il riso a cottura aggiungendo altro brodo caldo al bisogno. Mescolate di tanto in tanto per non far attaccare il riso.

Quando questo sarà arrivato a cottura aggiungete i gamberetti tagliati grossolanamente in precedenza 13. Unite la scorza del limone. Mescolate ancora e regolate di sale e di pepe.

Spegnete il fuoco e unite i 20 g di burro rimasti. Mescolate dolcemente per mantecare il risotto, smuovendo delicatamente anche il tegame. Quando il risotto sarà ben mantecato potrete impiattare. Trasferitelo quindi in un piatto, decorate con i gamberetti rimasti e qualche zesta di limone. Aggiungete un pizzico di pepe nero, dell'erba cipollina tritata e servite.