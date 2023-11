A cura della Redazione

L'autunno porta con sé colori e sapori. In questo periodo dell'anno, i mercati si riempiono di prodotti freschi e stagionali, perfetti per creare piatti gustosi e nutrienti. In questo articolo vi presenteremo cinque deliziose ricette autunnali, con un tocco speciale proveniente dalla tradizione culinaria siciliana. Con queste ricette potrai preparare un bel pranzo o una cena intima senza doverti preoccupare degli ingredienti.

Per preparare queste deliziose ricette autunnali, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. Una buona opzione è recarsi presso i supermercati, noti per offrire una vasta selezione di prodotti alimentari, inclusi alimenti biologici e di stagione. Qui troverete una varietà di verdure autunnali come zucca, melanzane e castagne, oltre a ingredienti di base come riso, pasta e formaggi freschi.

Anche i mercati locali sono un’opzione da considerare per acquistare prodotti freschi e di stagione direttamente dai produttori. Qui potrete trovare ortaggi freschissimi, erbe aromatiche e altri ingredienti essenziali per le vostre ricette autunnali.

In alternativa, potete rivolgervi ad alcuni siti online per trovare prodotti tipici siciliani e farvi spedire il tutto comodamente a casa.

Bontà a tavola: le 5 ricette per l’autunno

Arancini al Tartufo Nero

Il tartufo nero si sposa perfettamente con la cremosità dell'arancino, un'iconica specialità siciliana. In questa versione autunnale, il riso viene cotto con un brodo di funghi selvatici e formaggio pecorino, poi avvolto in una croccante panatura di pangrattato aromatizzato al tartufo. Il risultato è un boccone irresistibile che conquisterà il palato di tutti gli amanti della cucina siciliana.

Ingredienti:

300g di riso Carnaroli

1 litro di brodo di funghi

100g di formaggio pecorino grattugiato

50g di burro

Tartufo nero fresco o in crema

Pangrattato

Uova

Olio per friggere

Procedimento:

Cuocere il riso nel brodo di funghi fino a completa assorbimento.

Aggiungere il formaggio pecorino e il burro, mescolando bene.

Formare delle palline di riso, inserendo al centro una piccola quantità di tartufo nero.

Passare gli arancini nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato.

Friggere fino a doratura.

Zuppa di Zucca e Castagne

Questa zuppa è un'esplosione di sapori autunnali. La dolcezza della zucca si unisce alla consistenza cremosa delle castagne, creando una sinfonia di gusto perfetta per riscaldare le fredde giornate autunnali.

Ingredienti:

500g di zucca

200g di castagne

1 cipolla

2 patate

1 litro di brodo vegetale

Olio d'oliva

Sale e pepe

Timo fresco

Procedimento:

Tagliare la zucca, la cipolla e le patate a pezzi grossolani.

Rosolare la cipolla in olio d'oliva, poi aggiungere la zucca e le patate.

Aggiungere il brodo e le castagne precedentemente bollite e pelate.

Cuocere finché le verdure saranno tenere, poi frullare il tutto.

Aggiustare di sale e pepe, e servire con foglie di timo fresco.

Pasta alla Norma

La Pasta alla Norma è un piatto classico della cucina siciliana, che celebra i sapori autunnali con pomodori maturi e melanzane grigliate. Se sei siciliano, la conosci alla perfezione.

Ingredienti:

400g di pasta (preferibilmente rigatoni)

3 melanzane

500g di pomodori pelati

2 spicchi d'aglio

Basilico fresco

Olio d'oliva

Sale e pepe

Ricotta salata grattugiata

Procedimento:

Tagliare le melanzane a fette e grigliarle con un filo d'olio d'oliva.

In una pentola, soffriggere l'aglio in olio d'oliva, aggiungere i pomodori e cuocere a fuoco basso finché la salsa si addensa.

Cuocere la pasta e condirla con la salsa di pomodoro.

Aggiungere le melanzane grigliate e basilico fresco.

Spolverare con la ricotta salata grattugiata.

Frittelle di Zucca e Ricotta

Le frittelle di zucca e ricotta sono un dessert irresistibile, perfetto per concludere un pasto autunnale con una frittella dolce, deliziosa e facile da preparare.

Ingredienti:

300g di zucca

200g di ricotta fresca

100g di zucchero

2 uova

150g di farina

Lievito in polvere

Olio per friggere

Zucchero a velo

Procedimento:

Lessare la zucca e schiacciarla con una forchetta.

In una ciotola, mescolare la zucca con la ricotta, lo zucchero, le uova, la farina e il lievito.

Con l'impasto ottenuto, formare delle palline e friggerle in olio caldo.

Scolare le frittelle e cospargerle con zucchero a velo prima di servire.

Polpettine di Melanzane e Mandorle

Queste polpettine sono un'alternativa vegana e senza glutine, ideali per un antipasto o un piatto principale ricco di gusto e salutare.

Ingredienti:

2 melanzane

100g di mandorle tritate

2 cucchiai di farina di mandorle

Prezzemolo fresco

Aglio

Sale e pepe

Olio d'oliva

Procedimento:

Grigliare le melanzane e schiacciarle con una forchetta.

Aggiungere le mandorle tritate, la farina di mandorle, l'aglio tritato e il prezzemolo.

Formare delle piccole polpettine e cuocerle in padella con olio d'oliva finché saranno ben dorate.