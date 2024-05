INGREDIENTI per 4 persone: 300 gr di lasagne senza precottura - 500 gr di cipolle - 35 gr di burro- 50 gr di grana grattugiato - 75 gr di emmental - sale - pepe

PER LA BESCIAMELLA: 40 gr di burro - 40 gr di farina 00 - 400 ml di latte.

PREPARAZIONE:

- Fate sciogliere il burro in una casseruola, unite le cipolle e lasciatele appassire dolcemente, unendo poca acqua se serve, per circa 15-20 minuti o finché non risulteranno morbide, condendole con sale e pepe verso fine cottura.

Intanto che le cipolle cuociono preparate la besciamella:

- Fate sciogliere il burro in un pentolino, poi unite la farina e mescolate bene, infine incorporate il latte, sbattendo bene con una frusta e continuando la cottura a fiamma bassa, mescolando costantemente, fino ad ottenere una salsa densa.

- Tagliate l'emmental a cubetti e grattugiate il grana. Quando la besciamella sarà cotta unite sale, pepe e noce moscata, poi scioglieteci dentro l'emmental e metà del grana, mescolando bene.

- Assemblate il pasticcio: mettete poca besciamella sul fondo della teglia, create uno strato di pasta e copritelo con cipolle e altra besciamella.

- Condite con un filino d'olio e cuocete per circa 20 minuti o fino a doratura in forno ventilato preriscaldato a 180°C.

- Il pasticcio di cipolle è pronto, lasciatelo riposare per qualche minuto prima di tagliarlo a fette e gustarvelo.