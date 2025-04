A cura della Redazione

Dosi per 1 stampo a colomba da 750 gr.

Per l’impasto: 2 uova - 10 ml di latte + altro per spennellare - 100 ml di acqua – 75 ml di olio di oliva extravergine – 250 gr di farina 00 - 250 gr di farina 0 - 7 gr di lievito di birra secco (o 1 cubetto di quello fresco) - 10 gr di zucchero - 5 gr di sale - 1 tuorlo per spennellare.

Per farcire: 1 barattolo piccolo di carciofi sott'olio - 150 gr di formaggio Philadelphia - 2 pomodori - 100 gr di scamorza a fettine sottili - rucola.

PREPARAZIONE:

Mescolate farina, zucchero e lievito in una ciotola; a parte, unite in un'altra ciotola latte caldo, acqua, uova, olio e sale e sbattete con una forchetta.

Versate quindi gli ingredienti liquidi su quelli secchi e lavorate fino ad ottenere un impasto incordato.

Lasciate lievitare per almeno 1 ora in un luogo caldo.

Quando sarà raddoppiato di volume dividete l'impasto a metà, date a ognuno dei due pezzi una forma allungata e disponeteli a X nello stampo, mettendo prima la forma lunga, per il corpo, e poi trasversalmente quella per le ali.

Lasciate lievitare per almeno altri 30 minuti (o fino al raddoppio) in luogo caldo, poi spennellate con il tuorlo sbattuto con un po' di latte, quindi cuocete per circa 35 minuti o fino a doratura in forno statico preriscaldato a 180°C.

Sfornate e lasciate raffreddare completamente prima di sformare e tagliare in senso orizzontale per ottenere 4 strati.

Preparate gli ingredienti per la farcitura: mondate e tagliate a fette i pomodori, lavate e scolate bene la rucola, sgocciolate i carciofini.

Farcite quindi il primo strato con scamorza, pomodori e rucola; coprite con il secondo strato lasciandolo senza farcitura (in questo modo potrete ottenere dei sandwich, più facili e comodi da mangiare); aggiungete il terzo strato e farcite con formaggio spalmabile e carciofini, poi completate con l'ultimo strato.

La colomba gastronomica è pronta, non vi resta che servirla.