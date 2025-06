A cura della Redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 320 g Fusillo Voiello N.141 - 160 g formaggio caprino fresco - 100 g fiori di zucca (circa 10 fiori) - 20 pistilli di zafferano - 1 spicchio d’aglio - 4 cucchiai di olio EVO - Pepe nero - Sale.

PREPARAZIONE:

Mettere in infusione lo zafferano in mezzo bicchiere d’acqua calda, non bollente, per almeno un’ora.

Calare i fusilli in abbondante acqua salata bollente. Nel frattempo, in una padella scaldare l’olio con uno spicchio d’aglio, da rimuovere appena inizia a soffriggere. Scottare per qualche secondo i fiori di zucca, mondati e tagliati a strisce, con un pizzico di sale. Rimuoverli e tenerli da parte.

Stemperare il caprino con l’acqua di infusione dello zafferano e versare il composto nella padella.

Scolare la pasta molto al dente e ultimare la cottura nella crema di caprino e zafferano, aggiungendo acqua di cottura della pasta all’occorrenza. Infine unire i fiori di zucca e una spolverata di pepe.