A cura della Redazione

ROCCOCÒ NAPOLETANI (duri e profumatissimi)

Ingredienti

  • 500 g di farina 00

  • 400 g di zucchero

  • 200 g di mandorle tostate

  • 100 ml di acqua

  • 1 cucchiaino di ammoniaca per dolci

  • 1 cucchiaino di cannella

  • 1 cucchiaino di pisto (mix di spezie: cannella, chiodi di garofano, noce moscata, anice)

  • Scorza grattugiata di 1 arancia

  • Un pizzico di sale

Preparazione:

  1. Porta a bollore acqua e zucchero, poi lascia intiepidire.

  2. In una ciotola unisci farina, spezie, sale, mandorle e scorza d’arancia.

  3. Aggiungi lo sciroppo e l’ammoniaca sciolta in poca acqua tiepida.

  4. Impasta fino a ottenere un composto compatto.

  5. Forma delle ciambelle schiacciate.

  6. Cuoci in forno statico a 180°C per 20–25 minuti.

???? Consiglio: se li preferisci meno duri, inzuppali leggermente in acqua prima di mangiarli… come vuole la tradizione!

MOSTACCIOLI NAPOLETANI (morbidi e golosi)

Ingredienti

Per l’impasto:

  • 500 g di farina 00

  • 150 g di zucchero

  • 150 ml di miele

  • 100 ml di acqua

  • 50 g di cacao amaro

  • 1 cucchiaino di pisto

  • 1 cucchiaino di ammoniaca per dolci

Per la copertura

  • 300 g di cioccolato fondente

Preparazione

  1. Sciogli miele e zucchero in acqua calda.

  2. Unisci farina, cacao, spezie e ammoniaca.

  3. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo.

  4. Stendi l’impasto e ritaglia rombi.

  5. Cuoci a 180°C per 15–18 minuti.

  6. Una volta freddi, ricoprili con cioccolato fondente fuso.

???? Segreto: i mostaccioli diventano più buoni dopo 1–2 giorni, quando restano morbidi all’interno.