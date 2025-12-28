ROCCOCÒ NAPOLETANI (duri e profumatissimi)
Ingredienti
-
500 g di farina 00
-
400 g di zucchero
-
200 g di mandorle tostate
-
100 ml di acqua
-
1 cucchiaino di ammoniaca per dolci
-
1 cucchiaino di cannella
-
1 cucchiaino di pisto (mix di spezie: cannella, chiodi di garofano, noce moscata, anice)
-
Scorza grattugiata di 1 arancia
-
Un pizzico di sale
Preparazione:
-
Porta a bollore acqua e zucchero, poi lascia intiepidire.
-
In una ciotola unisci farina, spezie, sale, mandorle e scorza d’arancia.
-
Aggiungi lo sciroppo e l’ammoniaca sciolta in poca acqua tiepida.
-
Impasta fino a ottenere un composto compatto.
-
Forma delle ciambelle schiacciate.
-
Cuoci in forno statico a 180°C per 20–25 minuti.
???? Consiglio: se li preferisci meno duri, inzuppali leggermente in acqua prima di mangiarli… come vuole la tradizione!
MOSTACCIOLI NAPOLETANI (morbidi e golosi)
Ingredienti
Per l’impasto:
-
500 g di farina 00
-
150 g di zucchero
-
150 ml di miele
-
100 ml di acqua
-
50 g di cacao amaro
-
1 cucchiaino di pisto
-
1 cucchiaino di ammoniaca per dolci
Per la copertura
-
300 g di cioccolato fondente
Preparazione
-
Sciogli miele e zucchero in acqua calda.
-
Unisci farina, cacao, spezie e ammoniaca.
-
Impasta fino a ottenere un composto omogeneo.
-
Stendi l’impasto e ritaglia rombi.
-
Cuoci a 180°C per 15–18 minuti.
-
Una volta freddi, ricoprili con cioccolato fondente fuso.
???? Segreto: i mostaccioli diventano più buoni dopo 1–2 giorni, quando restano morbidi all’interno.