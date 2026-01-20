A cura della Redazione
INGREDIENTI (per 4 persone):
- 800 g di petto di pollo a fette
- 2 limoni non trattati
- 1 spicchio d’aglio
- Farina q.b.
- Olio extravergine d’oliva
- Sale q.b.
- Pepe (facoltativo)
- Prezzemolo fresco (facoltativo)
PREPARAZIONE:
- Infarina leggermente le fette di pollo, eliminando l’eccesso.
- In una padella capiente scalda un filo d’olio con lo spicchio d’aglio.
- Aggiungi il pollo e fallo rosolare a fuoco medio-alto per 2–3 minuti per lato, finché sarà dorato.
- Sala leggermente e sfuma con il succo dei limoni.
- Abbassa la fiamma e lascia cuocere per altri 5 minuti, girando delicatamente, finché il fondo si addensa in una crema.
- A fine cottura elimina l’aglio, aggiungi una grattata di scorza di limone e, se gradisci, una spolverata di prezzemolo.