A cura della Redazione

INGREDIENTI (per 4 persone):

  • 800 g di petto di pollo a fette
  • 2 limoni non trattati
  • 1 spicchio d’aglio
  • Farina q.b.
  • Olio extravergine d’oliva
  • Sale q.b.
  • Pepe (facoltativo)
  • Prezzemolo fresco (facoltativo)

PREPARAZIONE:

  1. Infarina leggermente le fette di pollo, eliminando l’eccesso.
  2. In una padella capiente scalda un filo d’olio con lo spicchio d’aglio.
  3. Aggiungi il pollo e fallo rosolare a fuoco medio-alto per 2–3 minuti per lato, finché sarà dorato.
  4. Sala leggermente e sfuma con il succo dei limoni.
  5. Abbassa la fiamma e lascia cuocere per altri 5 minuti, girando delicatamente, finché il fondo si addensa in una crema.
  6. A fine cottura elimina l’aglio, aggiungi una grattata di scorza di limone e, se gradisci, una spolverata di prezzemolo.