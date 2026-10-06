Pasta cremosa con zucca, salsiccia e provola

Con l'arrivo dell'autunno la zucca torna protagonista della cucina. Oggi la utilizziamo per preparare un primo piatto cremoso e saporito, arricchito con salsiccia e provola filante.
Ingredienti per 4 persone
- 320 g di pasta corta, preferibilmente paccheri, mezzi paccheri o rigatoni
- 500 g di zucca già pulita
- 250 g di salsiccia
- 150 g di provola
- 1 spicchio d'aglio
- 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva
- mezzo bicchiere di vino bianco
- parmigiano grattugiato
- sale
- pepe
- prezzemolo o rosmarino, secondo il gusto
Preparazione
Tagliate la zucca a piccoli cubetti. In una padella capiente fate soffriggere uno spicchio d'aglio con l'olio extravergine d'oliva. Aggiungete la zucca, salate leggermente e lasciatela cuocere a fuoco medio, aggiungendo qualche cucchiaio d'acqua se necessario.
Quando sarà morbida, schiacciatene una parte con una forchetta fino a ottenere una crema, lasciando qualche pezzetto intero.
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In un'altra padella fate rosolare la salsiccia privata del budello e sbriciolata. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Unite quindi la salsiccia alla zucca.
Il segreto per renderla cremosa
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela molto al dente, conservando un mestolo dell'acqua di cottura.
Trasferite la pasta nella padella con zucca e salsiccia e mantecatela per un paio di minuti. Se necessario, aggiungete poca acqua di cottura.
Spegnete il fuoco e unite la provola tagliata a dadini e una spolverata di parmigiano. Mescolate fino a quando la provola comincerà a filare.
A tavola
Servite la pasta ben calda, completando con una macinata di pepe e, a piacere, un po' di prezzemolo oppure qualche ago di rosmarino tritato finemente.
Consiglio: per un gusto ancora più autunnale si possono aggiungere funghi porcini o champignon, facendoli rosolare insieme alla salsiccia.
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