Pasta cremosa con zucca, salsiccia e provola

Con l'arrivo dell'autunno la zucca torna protagonista della cucina. Oggi la utilizziamo per preparare un primo piatto cremoso e saporito, arricchito con salsiccia e provola filante.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta corta, preferibilmente paccheri, mezzi paccheri o rigatoni

500 g di zucca già pulita

250 g di salsiccia

150 g di provola

1 spicchio d'aglio

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

mezzo bicchiere di vino bianco

parmigiano grattugiato

sale

pepe

prezzemolo o rosmarino, secondo il gusto

Preparazione

Tagliate la zucca a piccoli cubetti. In una padella capiente fate soffriggere uno spicchio d'aglio con l'olio extravergine d'oliva. Aggiungete la zucca, salate leggermente e lasciatela cuocere a fuoco medio, aggiungendo qualche cucchiaio d'acqua se necessario.

Quando sarà morbida, schiacciatene una parte con una forchetta fino a ottenere una crema, lasciando qualche pezzetto intero. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

In un'altra padella fate rosolare la salsiccia privata del budello e sbriciolata. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Unite quindi la salsiccia alla zucca.

Il segreto per renderla cremosa

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela molto al dente, conservando un mestolo dell'acqua di cottura.

Trasferite la pasta nella padella con zucca e salsiccia e mantecatela per un paio di minuti. Se necessario, aggiungete poca acqua di cottura.

Spegnete il fuoco e unite la provola tagliata a dadini e una spolverata di parmigiano. Mescolate fino a quando la provola comincerà a filare.

A tavola

Servite la pasta ben calda, completando con una macinata di pepe e, a piacere, un po' di prezzemolo oppure qualche ago di rosmarino tritato finemente.

Consiglio: per un gusto ancora più autunnale si possono aggiungere funghi porcini o champignon, facendoli rosolare insieme alla salsiccia.

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