Sottili strisce di manzo rosolate in padella, arricchite con rucola fresca, pomodorini e scaglie di grana. Un secondo semplice e saporito

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Gli straccetti di manzo con rucola e scaglie di grana sono un secondo piatto semplice, saporito e perfetto per chi desidera portare in tavola una pietanza appetitosa senza trascorrere troppo tempo ai fornelli.

Una ricetta che unisce la tenerezza della carne al gusto leggermente amarognolo della rucola e alla sapidità del formaggio. Il risultato è un piatto equilibrato, profumato e ricco di contrasti, ideale per un pranzo veloce o una cena in famiglia.

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Il segreto della preparazione sta nella cottura rapida della carne a fiamma vivace, che permette di ottenere straccetti morbidi e succosi, evitando che diventino asciutti o gommosi.

Ingredienti per 4 persone

600 g di fettine sottili di manzo (scamone o controfiletto)

100 g di rucola fresca

80 g di Grana Padano in scaglie

150 g di pomodorini ciliegino

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

1 spicchio d'aglio

2 cucchiai di vino bianco (facoltativo)

Sale e pepe nero q.b.

Qualche goccia di succo di limone (facoltativo)

Preparazione

1. Preparare la carne

Tagliate le fettine di manzo a striscioline larghe circa 2 centimetri, cercando di ottenere pezzi di dimensioni uniformi. Se necessario, tamponate la carne con carta da cucina per eliminare l'umidità in eccesso: questo piccolo accorgimento favorirà una doratura migliore.

2. Lavare la rucola e i pomodorini

Lavate accuratamente la rucola fresca e asciugatela con una centrifuga per insalata. Tagliate i pomodorini a metà e preparate le scaglie di grana utilizzando un pelapatate.

3. Rosolare gli straccetti

In una padella capiente scaldate l'olio extravergine d'oliva insieme allo spicchio d'aglio leggermente schiacciato.

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Quando l'olio sarà caldo, eliminate l'aglio e aggiungete gli straccetti di manzo, possibilmente in un unico strato.

Fate cuocere a fiamma vivace per circa 2-3 minuti, girando la carne rapidamente. Se la padella non è abbastanza grande, procedete in due riprese per evitare che la carne rilasci troppa acqua.

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4. Insaporire la carne

Se desiderate un gusto più intenso, sfumate con due cucchiai di vino bianco e lasciate evaporare. Regolate di sale e pepe soltanto verso la fine della cottura.

Aggiungete i pomodorini e saltateli brevemente, in modo che rimangano leggermente consistenti.

5. Completare con rucola e grana

Spegnete il fuoco e trasferite gli straccetti su un piatto da portata.

Distribuite sopra la rucola fresca e completate con abbondanti scaglie di Grana Padano. Condite con un filo d'olio extravergine d'oliva e, se gradito, qualche goccia di limone.

Servite immediatamente, quando la carne è ancora calda e il formaggio comincia appena ad ammorbidirsi.

I consigli per straccetti morbidi e saporiti

Per una riuscita perfetta della ricetta è importante scegliere un taglio di manzo tenero e non prolungare eccessivamente la cottura.

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Un altro accorgimento consiste nel non aggiungere la rucola durante la cottura: utilizzandola fresca, direttamente sul piatto, manterrà il suo colore brillante e il caratteristico sapore leggermente pungente.

Chi preferisce una versione più ricca può aggiungere qualche goccia di glassa di aceto balsamico, senza esagerare per non coprire il gusto della carne.

Gli straccetti possono essere accompagnati da un'insalata mista, verdure grigliate oppure patate al forno.