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Ricetta del giorno: torta di cachi e cioccolato fondente: soffice e autunnale

Redazione 2 min di lettura
Ricetta del giorno: torta di cachi e cioccolato fondente: soffice e autunnale

Bastano pochi ingredienti e un frutto di stagione per portare in tavola un dolce goloso, morbido e profumato

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La dolcezza naturale dei cachi incontra il gusto intenso del cioccolato fondente in una torta soffice e genuina. Una ricetta che valorizza uno dei frutti più caratteristici dell'autunno, trasformandolo in un dessert facile da realizzare, perfetto per accompagnare una tazza di tè o caffè.

Ingredienti per 6-8 persone

  • 250 g di polpa di cachi maturi
  • 220 g di farina 00
  • 100 g di zucchero
  • 2 uova
  • 80 ml di olio di semi
  • 100 g di cioccolato fondente
  • 1 bustina di lievito per dolci (16 g)
  • 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
  • Un pizzico di sale
  • Zucchero a velo per decorare

Preparazione

1. Preparare i cachi

Lavare i cachi, eliminare la buccia e raccogliere la polpa in una ciotola. Frullarla fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

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2. Lavorare le uova

In una ciotola capiente montare le uova con lo zucchero per circa 4-5 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere l'olio di semi e la vaniglia, continuando a mescolare.

3. Unire gli ingredienti

Incorporare la polpa dei cachi e amalgamare delicatamente. Aggiungere la farina setacciata con il lievito e un pizzico di sale. Mescolare fino a ottenere un impasto uniforme.

4. Aggiungere il cioccolato

Tagliare il cioccolato fondente a pezzetti e unirlo all'impasto, conservandone una piccola quantità per decorare la superficie.

5. Cuocere in forno

Versare il composto in uno stampo da 22 cm, precedentemente oliato e infarinato. Distribuire il cioccolato rimasto sulla superficie e cuocere in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 35-40 minuti. Verificare la cottura con uno stecchino.

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6. Servire

Lasciare raffreddare completamente, togliere la torta dallo stampo e completare con una leggera spolverata di zucchero a velo.

Il consiglio dello chef

Per ottenere una torta particolarmente morbida, scegliere cachi molto maturi, dalla polpa dolce e cremosa. Per un aroma più intenso si può aggiungere un pizzico di cannella oppure della scorza d'arancia grattugiata.

La torta si conserva per circa 2 giorni sotto una campana per dolci, in un ambiente fresco.

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