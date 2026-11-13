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Ricetta del giorno: torta di cachi e cioccolato fondente: soffice e autunnale
Bastano pochi ingredienti e un frutto di stagione per portare in tavola un dolce goloso, morbido e profumato
La dolcezza naturale dei cachi incontra il gusto intenso del cioccolato fondente in una torta soffice e genuina. Una ricetta che valorizza uno dei frutti più caratteristici dell'autunno, trasformandolo in un dessert facile da realizzare, perfetto per accompagnare una tazza di tè o caffè.
Ingredienti per 6-8 persone
- 250 g di polpa di cachi maturi
- 220 g di farina 00
- 100 g di zucchero
- 2 uova
- 80 ml di olio di semi
- 100 g di cioccolato fondente
- 1 bustina di lievito per dolci (16 g)
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
- Un pizzico di sale
- Zucchero a velo per decorare
Preparazione
1. Preparare i cachi
Lavare i cachi, eliminare la buccia e raccogliere la polpa in una ciotola. Frullarla fino a ottenere una crema liscia e omogenea.
2. Lavorare le uova
In una ciotola capiente montare le uova con lo zucchero per circa 4-5 minuti, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungere l'olio di semi e la vaniglia, continuando a mescolare.
3. Unire gli ingredienti
Incorporare la polpa dei cachi e amalgamare delicatamente. Aggiungere la farina setacciata con il lievito e un pizzico di sale. Mescolare fino a ottenere un impasto uniforme.
4. Aggiungere il cioccolato
Tagliare il cioccolato fondente a pezzetti e unirlo all'impasto, conservandone una piccola quantità per decorare la superficie.
5. Cuocere in forno
Versare il composto in uno stampo da 22 cm, precedentemente oliato e infarinato. Distribuire il cioccolato rimasto sulla superficie e cuocere in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 35-40 minuti. Verificare la cottura con uno stecchino.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
6. Servire
Lasciare raffreddare completamente, togliere la torta dallo stampo e completare con una leggera spolverata di zucchero a velo.
Il consiglio dello chef
Per ottenere una torta particolarmente morbida, scegliere cachi molto maturi, dalla polpa dolce e cremosa. Per un aroma più intenso si può aggiungere un pizzico di cannella oppure della scorza d'arancia grattugiata.
La torta si conserva per circa 2 giorni sotto una campana per dolci, in un ambiente fresco.
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