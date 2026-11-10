Ricetta del giorno: involtini di melanzane con ricotta, speck e pistacchi

Un cuore cremoso racchiuso nelle melanzane e una panatura dorata: il segreto di un antipasto ricco di gusto

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Gli involtini croccanti di melanzane con ricotta, speck e pistacchi sono un antipasto gustoso e facile da preparare, ideale per portare in tavola qualcosa di diverso dalle solite preparazioni.

La morbidezza delle melanzane incontra la delicatezza della ricotta, il sapore deciso dello speck e la nota croccante dei pistacchi. Il tutto viene avvolto in una leggera panatura e cotto in forno, per ottenere piccoli bocconcini dorati e irresistibili.

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Una ricetta che richiede pochi ingredienti e si presta sia a un pranzo domenicale sia a un buffet o a una cena tra amici.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane grandi

200 g di ricotta vaccina

100 g di speck a fettine

40 g di pistacchi sgusciati non salati

40 g di parmigiano grattugiato

1 uovo

80 g circa di pangrattato

Olio extravergine d'oliva

Basilico fresco

Sale e pepe q.b.

Preparazione

1. Preparare le melanzane

Lavate le melanzane, eliminate le estremità e tagliatele nel senso della lunghezza, ricavando fette sottili di circa mezzo centimetro.

Disponetele su una teglia rivestita di carta forno, spennellatele con poco olio e cuocetele a 190°C per circa 12-15 minuti, fino a quando saranno morbide e facilmente arrotolabili. Lasciatele intiepidire.

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2. Preparare il ripieno cremoso

In una ciotola lavorate la ricotta con il parmigiano grattugiato, una macinata di pepe e qualche foglia di basilico tritata.

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Aggiungete metà dei pistacchi precedentemente tritati e mescolate fino a ottenere una crema omogenea.

3. Formare gli involtini

Stendete le fette di melanzana su un piano di lavoro. Adagiate su ciascuna un pezzetto di speck e un cucchiaino abbondante di crema di ricotta.

Arrotolate delicatamente le melanzane, facendo attenzione a non far fuoriuscire il ripieno.

4. Creare la panatura croccante

Sbattete l'uovo in una ciotola. In un altro recipiente mescolate il pangrattato con i pistacchi tritati rimasti.

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Passate delicatamente gli involtini prima nell'uovo e poi nel pangrattato aromatizzato, facendolo aderire su tutta la superficie.

5. Cuocere in forno

Disponete gli involtini su una teglia rivestita di carta forno, con la chiusura rivolta verso il basso. Irrorate con un filo d'olio extravergine d'oliva e cuocete a 200°C per circa 15-20 minuti, girandoli con delicatezza a metà cottura, fino a ottenere una panatura dorata.

Il consiglio dello chef

Per un risultato ancora più invitante, servite gli involtini su un letto di crema di ricotta aromatizzata al limone, completando il piatto con granella di pistacchi e qualche fogliolina di basilico fresco.

Il segreto della ricetta è non cuocere eccessivamente le melanzane nella prima fase: devono diventare morbide, ma rimanere abbastanza consistenti da contenere il ripieno senza rompersi.

Gli involtini possono essere preparati in anticipo e conservati in frigorifero prima della panatura e della cottura finale.