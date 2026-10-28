Pasta cremosa con zucca, speck e noci

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Con l'arrivo dell'autunno, la zucca diventa protagonista della cucina, grazie al suo sapore delicato e alla sua versatilità. La ricetta di oggi è un primo piatto semplice ma irresistibile: pasta cremosa con zucca, speck croccante e noci, un abbinamento che unisce la dolcezza della zucca alla sapidità dello speck e alla croccantezza della frutta secca. Una preparazione ideale per un pranzo in famiglia o una cena sfiziosa, senza trascorrere troppo tempo ai fornelli.

Ingredienti

320 g di pasta corta (rigatoni, mezze maniche o fusilli)

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400 g di zucca già pulita

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120 g di speck a listarelle

50 g di gherigli di noci

1 spicchio d'aglio

G

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40 g di Parmigiano grattugiato

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

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Sale e pepe q.b.

Rosmarino fresco (facoltativo)

Preparazione

Iniziate tagliando la zucca a cubetti piccoli. Successivamente, in una padella capiente, fate scaldare due cucchiai di olio extravergine d'oliva con uno spicchio d'aglio. Aggiungete la zucca, un pizzico di sale e mezzo bicchiere d'acqua. Coprite e lasciate cuocere per circa 12-15 minuti, finché sarà morbida. Una volta cotta, eliminate l'aglio e frullate circa due terzi della zucca con poca acqua calda, fino a ottenere una crema liscia. Lasciate i cubetti rimanenti interi per dare consistenza al piatto.

Poi, in un'altra padella, fate rosolare lo speck a listarelle con un cucchiaio d'olio per qualche minuto, finché diventa leggermente croccante. Aggiungete le noci tritate grossolanamente e fate insaporire per pochi secondi. Adesso possiamo cuocere la pasta: portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocete la pasta, scolandola al dente. Conservate una tazza di acqua di cottura che servirà per mantecare.

Versate la pasta nella padella con la crema di zucca e i cubetti rimasti. Aggiungete il Parmigiano e poca acqua di cottura, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa. Completate con lo speck croccante, le noci e una macinata di pepe.

Il consiglio dello chef

Per una versione ancora più cremosa, aggiungete un cucchiaio di ricotta fresca durante la mantecatura. Chi preferisce un gusto più deciso può sostituire il Parmigiano con del pecorino.

Variante vegetariana: eliminate lo speck e aggiungete funghi trifolati oppure qualche foglia di salvia croccante.