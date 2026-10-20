Involtini di verza con patate, speck e un cuore filante di scamorza

Foglie di verza gratinate al forno racchiudono un ripieno cremoso e saporito. Una ricetta ideale per i pranzi autunnali

Con l'arrivo dell'autunno, la cucina si arricchisce di ingredienti genuini e sapori avvolgenti. Gli involtini di verza con patate, speck e scamorza rappresentano un secondo piatto originale, perfetto per un pranzo in famiglia o una cena diversa dal solito.

La dolcezza delle patate si sposa con il gusto deciso dello speck e con la cremosità della scamorza, mentre le foglie di verza avvolgono il ripieno, creando un piatto invitante e sostanzioso.

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Ingredienti per 4 persone

8 foglie grandi di verza

500 g di patate

120 g di speck a cubetti

150 g di scamorza

50 g di parmigiano grattugiato

1 uovo

2 cucchiai di pangrattato

Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale, pepe e noce moscata q.b.

Preparazione

1. Preparare le patate

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Lessare le patate in abbondante acqua fino a quando saranno morbide. Scolarle, sbucciarle e schiacciarle con una forchetta o uno schiacciapatate.

2. Sbollentare la verza

Staccare delicatamente otto foglie grandi di verza, lavarle e immergerle in acqua bollente leggermente salata per circa 3-4 minuti. Scolarle e adagiarle su un canovaccio pulito. Se la nervatura centrale è troppo spessa, assottigliarla con un coltello.

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3. Preparare il ripieno

In una padella rosolare brevemente lo speck senza aggiungere troppo olio. Unirlo alle patate schiacciate insieme al parmigiano, all'uovo, alla scamorza tagliata a cubetti, al pepe e a un pizzico di noce moscata. Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo, regolando il sale.

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4. Formare gli involtini

Distribuire una porzione di ripieno al centro di ogni foglia di verza. Ripiegare i lati verso l'interno e arrotolare delicatamente, formando degli involtini ben chiusi.

5. Cuocere in forno

Sistemare gli involtini in una pirofila leggermente unta, cospargerli con pangrattato, un po' di parmigiano e un filo d'olio.

Cuocere in forno preriscaldato a 190°C per circa 20-25 minuti, fino a ottenere una superficie leggermente dorata.

Il segreto per renderli ancora più gustosi

Per un risultato particolarmente cremoso, si può aggiungere qualche cucchiaio di besciamella sul fondo della pirofila prima di infornare gli involtini.

Chi preferisce un sapore più delicato può sostituire lo speck con prosciutto cotto, mentre per una versione vegetariana basta eliminarlo e aggiungere funghi trifolati.