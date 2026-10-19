Ricetta del giorno: sformato di cavolfiore e scamorza

Con l'arrivo dell'autunno tornano sulle nostre tavole le verdure di stagione, protagoniste di piatti genuini e ricchi di sapore. Tra queste, il cavolfiore è uno degli ingredienti più versatili, ideale per realizzare ricette semplici ma particolarmente gustose.

La proposta di oggi è uno sformato di cavolfiore e scamorza al forno, una preparazione che conquista grazie alla crosticina dorata in superficie e al cuore morbido e filante.

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Un piatto che permette anche di far apprezzare le verdure ai più piccoli, perfetto come secondo vegetariano oppure come portata unica per una cena leggera.

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Ingredienti per 4 persone

1 cavolfiore medio (circa 800 g)

200 g di scamorza affumicata

2 uova

70 g di parmigiano grattugiato

80 g di pangrattato

100 ml di latte

2 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Una noce di burro per la pirofila

Sale e pepe q.b.

Un pizzico di noce moscata (facoltativo)

Preparazione: 20 min Cottura: 35 min Difficoltà: facile Costo: economico

Preparazione

Lessare il cavolfiore

Pulite il cavolfiore eliminando le foglie esterne e il torsolo più duro. Dividetelo in cimette, lavatelo accuratamente e lessatelo in abbondante acqua leggermente salata per circa 10-12 minuti.

Quando sarà tenero, scolatelo e lasciatelo raffreddare, facendo attenzione a eliminare l'acqua in eccesso.

Preparare il composto

Trasferite il cavolfiore in una ciotola capiente e schiacciatelo grossolanamente con una forchetta, lasciando qualche pezzetto intero per dare consistenza allo sformato.

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Aggiungete le uova, il parmigiano grattugiato, il latte, metà del pangrattato, un pizzico di sale, pepe e, se gradite, una spolverata di noce moscata. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo, morbido ma non troppo liquido.

Aggiungere la scamorza

Tagliate la scamorza affumicata a cubetti e incorporatene circa metà al composto.

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Imburrate una pirofila e cospargete il fondo con un po' di pangrattato. Versate metà dell'impasto, distribuite la scamorza rimasta e ricoprite con il resto del composto.

Livellate la superficie con un cucchiaio e completate con il pangrattato rimasto e un filo d'olio extravergine d'oliva.

La cottura in forno

Infornate in forno statico preriscaldato a 190°C per circa 30-35 minuti, fino a quando la superficie sarà ben dorata.

Per ottenere una crosticina ancora più croccante, potete accendere il grill negli ultimi 2-3 minuti, controllando attentamente la doratura.

Una volta pronto, lasciate riposare lo sformato per almeno cinque minuti prima di tagliarlo e servirlo.

Il consiglio dello chef

Il segreto per uno sformato perfetto è eliminare bene l'acqua dal cavolfiore dopo la bollitura. In questo modo il composto resterà compatto e non risulterà acquoso.

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Per una versione ancora più saporita, potete aggiungere qualche cubetto di prosciutto cotto oppure sostituire la scamorza con provola affumicata, preferibilmente ben asciutta.

Chi ama i sapori più decisi può utilizzare del pecorino grattugiato al posto di una parte del parmigiano.

Come conservarlo

Lo sformato di cavolfiore si conserva in frigorifero, all'interno di un contenitore ermetico, per circa 2 giorni. Prima di servirlo nuovamente, basterà riscaldarlo in forno a 170°C per una decina di minuti.

Una ricetta semplice, dal sapore casalingo, che dimostra come anche un ingrediente economico come il cavolfiore possa trasformarsi in una pietanza invitante e ricca di gusto.