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Ricetta del giorno: tortino di patate e funghi, croccante fuori e filante dentro

Ricetta del giorno: tortino di patate e funghi, croccante fuori e filante dentro

Patate morbide, funghi profumati e provola affumicata: pochi ingredienti per portare in tavola un piatto sfizioso che conquista tutti

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Con l'arrivo dell'autunno cresce la voglia di portare in tavola piatti caldi, gustosi e preparati con ingredienti di stagione.

Il tortino di patate e funghi è una ricetta facile da realizzare, che unisce la morbidezza delle patate al profumo dei funghi e alla cremosità della provola.

Ingredienti per 4 persone

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800 g di patate

350 g di funghi champignon

200 g di provola affumicata

60 g di parmigiano grattugiato

1 uovo

2 cucchiai di pangrattato

1 spicchio d'aglio

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Prezzemolo fresco q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione: 20 min

Cottura: 35 min

Difficoltà: facile

Preparazione

Lavate le patate e lessatele in abbondante acqua salata per circa 25-30 minuti, fino a quando risulteranno morbide. Scolatele, eliminate la buccia e schiacciatele con uno schiacciapatate e, in seguito, lasciatele intiepidire. Successivamente pulite i funghi e tagliateli a fettine. In una padella fate scaldare l'olio extravergine d'oliva con uno spicchio d'aglio. Aggiungete i funghi e lasciateli cuocere per circa 8-10 minuti, fino a quando avranno perso l'acqua di vegetazione. Regolate di sale, aggiungete il prezzemolo tritato ed eliminate l'aglio.

Adesso è giunto il momento di comporre il nostro tortino: In una ciotola unite alle patate schiacciate l'uovo, il parmigiano, un pizzico di sale e pepe. Mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Ungete una pirofila e cospargetela con poco pangrattato. Distribuite metà del composto di patate, aggiungete i funghi e la provola tagliata a cubetti e ricoprite con le restanti patate, livellando la superficie.

Se gradite, spolverizzate il tortino con il pangrattato rimasto e un filo d'olio. Infornate il composto a 190°C in forno statico preriscaldato per circa 30-35 minuti, fino a ottenere una superficie ben dorata. Una volta pronto, lasciatelo riposare per almeno 5 minuti prima di servirlo.

Lo chef consiglia

Per rendere il tortino ancora più saporito potete sostituire gli champignon con i funghi porcini, freschi o surgelati. Se siete invece amanti di una crosticina particolarmente croccante, completate la cottura con 2-3 minuti di grill, controllando che la superficie non bruci.

Come conservarlo

Il tortino di patate e funghi si conserva in frigorifero, all'interno di un contenitore ermetico, per circa 2 giorni. Prima di servirlo nuovamente, riscaldatelo in forno a 170°C per una decina di minuti.

Una ricetta facile che profuma di autunno, perfetta da gustare appena sfornata, quando la provola è ancora filante e la superficie piacevolmente croccante.

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