Pochi ingredienti e una preparazione semplice per portare in tavola un dessert dal sapore avvolgente, perfetto nelle giornate fredde

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L’autunno porta in tavola sapori intensi e ingredienti che evocano il calore della casa. Tra questi, le castagne occupano un posto speciale, protagoniste di tante preparazioni tradizionali, sia dolci che salate.

La torta soffice di castagne e cioccolato è una ricetta semplice ma golosa, perfetta per valorizzare uno dei frutti più amati della stagione. La dolcezza della farina di castagne incontra il gusto deciso del cioccolato fondente, dando vita a un dessert morbido, profumato e irresistibile.

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Ingredienti per 8 persone

180 g di farina di castagne

di farina di castagne 100 g di farina 00

di farina 00 120 g di zucchero

di zucchero 3 uova

uova 100 ml di latte

di latte 80 ml di olio di semi

di olio di semi 100 g di cioccolato fondente

di cioccolato fondente 1 bustina di lievito per dolci (16 g)

bustina di lievito per dolci (16 g) 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

cucchiaino di estratto di vaniglia Un pizzico di sale

di sale Zucchero a velo per decorare

Preparazione

In una ciotola capiente montate le uova con lo zucchero, utilizzando le fruste elettriche, fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete l'olio di semi, il latte e la vaniglia, continuando a mescolare.

Successivamente, setacciate la farina di castagne insieme alla farina 00 e al lievito e le Incorporate gradualmente al composto, mescolando delicatamente per evitare la formazione di grumi. Aggiungete un pizzico di sale.

In seguito tritate grossolanamente il cioccolato fondente e incorporatelo all'impasto, distribuendolo uniformemente. Se vi va conservatene qualche pezzetto per decorare la superficie.

A questo punto il composto è pronto per essere infornato: versatelo in uno stampo da 22 cm, precedentemente imburrato e infarinato oppure rivestito con carta forno e cuocete in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 35–40 minuti.

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Prima di sfornare, verificate la cottura con uno stecchino: dovrà uscire asciutto, fatta eccezione per eventuali tracce di cioccolato fuso.

Lasciate raffreddare completamente la torta, quindi trasferitela su un piatto da portata e spolverizzatela con zucchero a velo.

Il consiglio in più

Per rendere il dolce ancora più aromatico, potete aggiungere all'impasto un pizzico di cannella oppure della scorza d'arancia grattugiata. Entrambi gli ingredienti si sposano perfettamente con il gusto delle castagne e del cioccolato.

La torta si conserva per circa 3 giorni sotto una campana per dolci, in un luogo fresco e asciutto.