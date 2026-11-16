Ricetta del giorno: Fusilli con crema di pistacchio e speck croccante

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Ci sono primi piatti che riescono a sorprendere pur utilizzando pochi ingredienti. I fusilli con crema di pistacchio e speck croccante sono uno di questi: una ricetta semplice ma ricca di sapore, perfetta per un pranzo in famiglia o per stupire gli ospiti senza trascorrere troppo tempo ai fornelli.

Il segreto di questo piatto è il contrasto tra la cremosità del pistacchio, il sapore intenso dello speck rosolato in padella e la consistenza dei fusilli, capaci di raccogliere il condimento nelle loro spirali.

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Ingredienti per 4 persone

360 g di fusilli

120 g di pistacchi sgusciati non salati

120 g di speck a listarelle

100 g di ricotta fresca

40 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Mezzo spicchio d'aglio (facoltativo)

Sale e pepe nero q.b.

Qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta

Granella di pistacchio per decorare

Preparazione: come ottenere una crema di pistacchio perfetta

1. Preparare la crema di pistacchio

Versate i pistacchi sgusciati nel mixer insieme a due cucchiai di olio extravergine d'oliva, alla ricotta e al parmigiano grattugiato.

Frullate aggiungendo gradualmente qualche cucchiaio di acqua tiepida, fino a ottenere una crema morbida, omogenea e vellutata. Regolate di pepe e aggiungete pochissimo sale, considerando che lo speck e il parmigiano sono già saporiti.

2. Rendere lo speck croccante

Tagliate lo speck a listarelle e trasferitelo in una padella antiaderente ben calda.

Lasciatelo rosolare per qualche minuto, senza aggiungere altri grassi, finché non diventa leggermente dorato e croccante.

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Toglietene una parte dalla padella e tenetela da parte per la decorazione finale.

3. Cuocere i fusilli

Portate a ebollizione abbondante acqua leggermente salata e cuocete i fusilli al dente, seguendo i tempi indicati sulla confezione.

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Prima di scolarli, conservate una tazza di acqua di cottura: sarà fondamentale per amalgamare il condimento senza utilizzare panna.

4. Mantecare la pasta

Trasferite i fusilli nella padella con lo speck e aggiungete la crema di pistacchio.

Mescolate a fuoco spento o molto basso, versando poca acqua di cottura alla volta, fino a ottenere una consistenza cremosa che avvolga uniformemente la pasta.

È importante non surriscaldare la crema, per evitare che la ricotta perda la sua consistenza vellutata.

5. Impiattare e servire

Distribuite i fusilli nei piatti e completate con lo speck croccante tenuto da parte, una spolverata di granella di pistacchio e, a piacere, una macinata di pepe nero.

Servite immediatamente, quando la pasta è ancora calda e il condimento perfettamente cremoso.

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Il consiglio dello chef: il trucco per un risultato da ristorante

Per ottenere un sapore più intenso, tostate leggermente i pistacchi in una padella asciutta per uno o due minuti, lasciandoli poi raffreddare prima di frullarli.

Un altro accorgimento è quello di utilizzare pistacchi al naturale, senza sale e senza zuccheri aggiunti, evitando le creme dolci destinate alla pasticceria.

Se desiderate una versione più delicata, potete sostituire lo speck con cubetti di zucchine saltate in padella.

Una ricetta semplice che unisce gusto e praticità

I fusilli con crema di pistacchio e speck croccante dimostrano che non occorrono preparazioni elaborate per portare in tavola un piatto originale. Bastano ingredienti di qualità e pochi accorgimenti per trasformare una semplice pasta in una pietanza invitante, capace di conquistare anche i palati più esigenti.