Ricetta del giorno: pasta e patate con la provola, un primo piatto cremoso

Una ricetta semplice e sostanziosa, preparata con ingredienti poveri e arricchita dal sapore irresistibile del

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La pasta e patate con provola è uno dei piatti simbolo della cucina napoletana, una ricetta che racconta la storia delle famiglie e delle tradizioni gastronomiche campane.

Nata come preparazione povera, capace di trasformare pochi ingredienti in un pasto completo e saporito, è diventata nel tempo una delle specialità più amate della cucina partenopea.

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Il segreto della sua bontà è nella cottura della pasta direttamente insieme alle patate, che rilasciano l'amido creando una consistenza cremosa e avvolgente. L'aggiunta della provola affumicata regala al piatto un sapore ancora più intenso.

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Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta mista

500 g di patate

180 g di provola affumicata

80 g di pancetta a cubetti (facoltativa)

1 cipolla piccola

1 costa di sedano

1 carota

2 cucchiai di passata di pomodoro

50 g di Parmigiano grattugiato

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe q.b.

Acqua calda o brodo vegetale q.b.

Preparazione

1. Preparare il soffritto

Tritate finemente la cipolla, il sedano e la carota. Versate un filo d'olio extravergine d'oliva in una casseruola e lasciate soffriggere le verdure a fuoco dolce per qualche minuto. Se gradita, aggiungete la pancetta e fatela rosolare leggermente.

2. Cuocere le patate

Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti piuttosto piccoli. Unite al soffritto, mescolate e aggiungete la passata di pomodoro. Coprite con acqua calda o brodo vegetale e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti, finché le patate cominceranno ad ammorbidirsi.

3. Aggiungere la pasta

Versate la pasta mista direttamente nella casseruola e proseguite la cottura, aggiungendo poca acqua calda alla volta quando necessario. Mescolate frequentemente per evitare che la pasta si attacchi al fondo.

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4. Unire la provola

Quando la pasta sarà cotta e il composto avrà raggiunto una consistenza cremosa, spegnete il fuoco. Aggiungete la provola tagliata a dadini e il Parmigiano grattugiato. Mescolate energicamente fino a ottenere una crema filante.

5. Servire

Lasciate riposare la pasta per un paio di minuti e servitela ben calda, completando con una macinata di pepe nero.

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Il segreto della tradizione napoletana

Per ottenere una pasta e patate davvero cremosa, non bisogna lessare la pasta separatamente. La cottura nello stesso tegame permette all'amido della pasta e delle patate di amalgamarsi naturalmente.

Un altro piccolo segreto è schiacciare con il cucchiaio alcuni cubetti di patata durante la cottura, così da rendere il condimento ancora più vellutato.

La pasta mista, nata dall'abitudine di utilizzare i diversi formati rimasti in dispensa, rappresenta uno degli elementi più caratteristici di questa ricetta.

Il consiglio in più: utilizzate una provola affumicata ben asciutta, preferibilmente del giorno precedente, per ottenere un risultato filante senza rendere il piatto troppo acquoso.