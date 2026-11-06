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Ricetta del giorno: pasta e patate con la provola, un primo piatto cremoso
Una ricetta semplice e sostanziosa, preparata con ingredienti poveri e arricchita dal sapore irresistibile del
La pasta e patate con provola è uno dei piatti simbolo della cucina napoletana, una ricetta che racconta la storia delle famiglie e delle tradizioni gastronomiche campane.
Nata come preparazione povera, capace di trasformare pochi ingredienti in un pasto completo e saporito, è diventata nel tempo una delle specialità più amate della cucina partenopea.
Il segreto della sua bontà è nella cottura della pasta direttamente insieme alle patate, che rilasciano l'amido creando una consistenza cremosa e avvolgente. L'aggiunta della provola affumicata regala al piatto un sapore ancora più intenso.
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Ingredienti per 4 persone
- 320 g di pasta mista
- 500 g di patate
- 180 g di provola affumicata
- 80 g di pancetta a cubetti (facoltativa)
- 1 cipolla piccola
- 1 costa di sedano
- 1 carota
- 2 cucchiai di passata di pomodoro
- 50 g di Parmigiano grattugiato
- Olio extravergine d'oliva
- Sale e pepe q.b.
- Acqua calda o brodo vegetale q.b.
Preparazione
1. Preparare il soffritto
Tritate finemente la cipolla, il sedano e la carota. Versate un filo d'olio extravergine d'oliva in una casseruola e lasciate soffriggere le verdure a fuoco dolce per qualche minuto. Se gradita, aggiungete la pancetta e fatela rosolare leggermente.
2. Cuocere le patate
Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti piuttosto piccoli. Unite al soffritto, mescolate e aggiungete la passata di pomodoro. Coprite con acqua calda o brodo vegetale e lasciate cuocere per circa 15-20 minuti, finché le patate cominceranno ad ammorbidirsi.
3. Aggiungere la pasta
Versate la pasta mista direttamente nella casseruola e proseguite la cottura, aggiungendo poca acqua calda alla volta quando necessario. Mescolate frequentemente per evitare che la pasta si attacchi al fondo.Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
4. Unire la provola
Quando la pasta sarà cotta e il composto avrà raggiunto una consistenza cremosa, spegnete il fuoco. Aggiungete la provola tagliata a dadini e il Parmigiano grattugiato. Mescolate energicamente fino a ottenere una crema filante.
5. Servire
Lasciate riposare la pasta per un paio di minuti e servitela ben calda, completando con una macinata di pepe nero.
Il segreto della tradizione napoletana
Per ottenere una pasta e patate davvero cremosa, non bisogna lessare la pasta separatamente. La cottura nello stesso tegame permette all'amido della pasta e delle patate di amalgamarsi naturalmente.
Un altro piccolo segreto è schiacciare con il cucchiaio alcuni cubetti di patata durante la cottura, così da rendere il condimento ancora più vellutato.
La pasta mista, nata dall'abitudine di utilizzare i diversi formati rimasti in dispensa, rappresenta uno degli elementi più caratteristici di questa ricetta.
Il consiglio in più: utilizzate una provola affumicata ben asciutta, preferibilmente del giorno precedente, per ottenere un risultato filante senza rendere il piatto troppo acquoso.
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